110 عارضين يشاركون في معرض الشارقة العقاري «إيكرس»



الشارقة (الاتحاد)



تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، انطلقت اليوم فعاليات معرض الشارقة العقاري «إيكرس» 2025، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، في مركز إكسبو الشارقة على مدى أربعة أيام حتى 25 يناير الجاري، بمشاركة هي الأضخم منذ انطلاقه بأكثر من 110 عارضين من كبريات شركات التطوير والاستثمار العقاري وأهم المطورين العقاريين من إمارات الدولة والمنطقة كافة، بزيادة بلغت 20% مقارنة بنسخة العام الماضي.

وأشار الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى دور المعرض في تسليط الضوء على الواقع العقاري في إمارة الشارقة، من خلال مجموعة متنوعة وشاملة من الفرص الاستثمارية العقارية المتنامية، من خلال تزويد المستثمرين والزوار والمهتمين بالاستثمار العقاري بفرصة اللقاء مع أصحاب الأعمال وصناع القرار وشركات العقار الرائدة، فضلاً عن فتح فرص الشراكات الجديدة وتسهيل الصفقات، مؤكداً أن غرفة الشارقة تدعم كل الجهود التي تصب في سبيل تطوير القطاع العقاري، وضمان نموه بشكل مستدام، بما ينعكس إيجاباً على منظومة اقتصاد الإمارة.

وقال عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة: يأتي معرض الشارقة العقاري «إيكرس 2025» هذا العام ليؤكد مكانته كمنصة متميزة تجمع نخبة الشركات العاملة في القطاع العقاري والمطورين العقاريين، مما يتيح لهم فرصة مثالية للتسويق لمشاريعهم الجديدة، وعرض أحدث الابتكارات العقارية أمام جمهور واسع من المستثمرين والزوار، مشيراً إلى أن هذه الدورة تُعد الأكبر في تاريخ المعرض، بمشاركات قياسية لأكثر من 110 عارضين يمثلون كبريات شركات التطوير والاستثمار العقاري من إمارات الدولة والمنطقة كافة، بالإضافة إلى حضور مميز لمشاركين دوليين ينضمون للمرة الأولى.

وأشار سعيد غانم السويدي، رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات في الغرفة، رئيس اللجنة التنظيمية للمعرض إلى أن تطور معرض «إيكرس» العقاري عاماً تلو آخر يعكس مكانة الحدث وأهميته المتنامية.

وأعرب سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة عن ترحيب مركز إكسبو الشارقة باستضافة هذا الحدث المتميز الذي يعد من أبرز الفعاليات العقارية في المنطقة.