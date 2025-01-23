"دافوس 2025".. قادة العالم يدعون لتعزيز العمل بشأن الذكاء الاصطناعي والمناخ

حذر أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي" دافوس 2025"، من تهديدين عالميين متصاعدين وهما التوسع غير المقيد للذكاء الاصطناعي وأزمة المناخ، مشيرا إلى أن هذه التحديات تشكل مخاطر غير مسبوقة على البشرية وتتطلب عملًا فوريًا وموحدًا من الحكومات والقطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أقر جوتيريش بإمكاناته الهائلة، لكنه حذر من مخاطر تركه دون تحكم، مشيرًا إلى الميثاق الرقمي العالمي الذي تم اعتماده في الأمم المتحدة كخريطة طريق لتسخير التكنولوجيا الرقمية بشكل مسؤول.

ودعا جوتيريش القطاع الخاص إلى عدم التراجع عن التزاماته المناخية، كما دعا الحكومات إلى الوفاء بوعودها بإعداد خطط عمل مناخية وطنية جديدة على مستوى الاقتصاد هذا العام.

من جهته دعا بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني إلى إصلاح وحوكمة وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي للحد من التضليل والمضايقات الإلكترونية، وحث على إنفاذ أقوى لقانون الخدمات الرقمية وتوسيع صلاحيات المركز الأوروبي للشفافية.

من ناحيته أعلن فخامة فيليكس أنطوان تشيسكيدي تشيلومبو رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، عن إنشاء أكبر محمية للغابات الإستوائية في العالم والتي ستحمي أكثر من 550 ألف كيلومتر مربع من الغابات في جميع أنحاء حوض نهر الكونغو.

وقال إن هذه المبادرة التاريخية غير المسبوقة لن تعمل على تحويل المناظر الطبيعية لدينا فحسب، بل وأيضاً سبل عيش الملايين من مواطنينا، مضيفاً أن المبادرة تتجاوز بكثير الحفاظ على البيئة وتشمل التنمية الاقتصادية.

وبينما يستعد لتولي رئاسة رابطة دول جنوب شرق آسيا، أعرب أنور إبراهيم رئيس الوزراء الماليزي عن تفاؤله بمستقبل الرابطة المكونة من 10 دول ودور ماليزيا فيها.

وأشار إلى أن روح التعاون والفريق بين قادة الرابطة فريدة من نوعها، لافتا إلى المساهمات التي قدمها التكامل الإقليمي الوثيق في مجال الطاقة الخضراء لظهور ماليزيا كقوة تصنيع عالية التقنية.