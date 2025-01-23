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اقتصاد

2.1 مليار درهم أرباح «بنك رأس الخيمة» خلال 2024 بنمو 16%

2.1 مليار درهم أرباح «بنك رأس الخيمة» خلال 2024 بنمو 16%
23 يناير 2025 19:41

 

 

رأس الخيمة (الاتحاد)
حقّق بنك رأس الخيمة الوطني صافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 2.1 مليار درهم، بزيادة 16% على أساس سنوي، وأرباح قبل الضريبة بقيمة 2.3 مليار درهم، بزيادة 27% على أساس سنوي، محققًا إنجازًا تاريخيًا، كأعلى دخل على الإطلاق بقيمة 4.7 مليار درهم، بزيادة سنوية مقدارها 7%، مع تجاوز إجمالي قروض وسلف العملاء 50 مليار درهم، بزيادة سنوية مقدارها 19%.
وارتفع دخل التشغيل في سنة 2024 المالية بنسبة 7% على أساسٍ سنوي، مدعومًا بهامش فائدة صافٍ بنسبة 4.5% ونمو الأصول المتنوّعة، وقاعدة عملاء الحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA) المستقرة والوفية، إلى جانب زيادة الدخل من غير الفوائد.
وبلغت المصاريف التشغيلية 1.7 مليار درهم، مسجلةً زيادة بنسبة 3.6% على أساس سنوي، مع انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 35.2% مقارنةً بـ 36.4% لعام 2023.
ويأتي هذا الأداء في إطار جهود البنك المستمرة لتوسيع الأعمال وتحقيق الكفاءة التشغيلية من خلال الاستثمار في التكنولوجيا ومبادرات إدارة التكاليف الاستراتيجية. بلغ إجمالي القروض والسلف 50.3 مليار درهم في ديسمبر 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 19.2% على أساس سنوي، مدفوعاً بالنمو في جميع القطاعات.
وخلال الربع الأخير من عام 2024، بلغ صافي الربح بعد الضريبة نحو 386 مليون درهم، بينما بلغ الربح قبل الضريبة 424 مليون درهم، فسجّلا انخفاضاً بنسبة 10.4% و4.6% تباعًا، و بلغ الدخل التشغيلي 1,160 مليون درهم في الربع الأخير من عام 2024، ممّا يعكس زيادة بنسبة 3.7% على أساس سنوي.
وقال معالي محمد عمران الشامسي - رئيس مجلس الإدارة: أسهم التزامنا المستمرّ بالتميّز، وتركيزنا على الابتكار الرقمي وتجربة عملاء استثنائية، إلى تحقيق نموّ ملموس في عائداتنا، تجاوز حتى نهاية العام مليارَي درهم إماراتي، لأوّل مرة في تاريخ البنك.
وأضاف: استراتيجيتنا تتجاوز تحقيق نموّ في العائدات المالية، إلى تحقيق الشمولية المصرفية وتعزيز الابتكار ودعم الاقتصاد المُستدام، ممّا ساعدنا على إطلاق منتجات تمويلية لخدمة الفئات الأقل حظاً، التي لا يمكنها الاستفادة من الخدمات المصرفية الكاملة، ومنح ما يقرب من 513 ألف قرض، مع استبدال الاقتراض غير الرسمي بحلول مصرفية واضحة ومُلتزمة، بالإضافة إلى ذلك عقدنا جلسات حوارية تتعلّق بمحو الأمية المالية لطلبة المدارس والموظفين على حدّ سواء، تطرّقت إلى مواضيع رئيسية كـ: الميزانية والادخار، فهم الفائدة، وتمكين المشاركين بالمعرفة المالية القيمة.

 

بنك رأس الخيمة الوطني
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