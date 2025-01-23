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اقتصاد

منظمة الاقتصاد الأخضر تستعرض جهودها لتعزيز الممارسات المستدامة

منظمة الاقتصاد الأخضر تستعرض جهودها لتعزيز الممارسات المستدامة
24 يناير 2025 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتمت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر مشاركتها الفعالة في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، الذي أقيم في الفترة ما بين 12 و18 يناير في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وأدَّت المنظمة دوراً محورياً في العديد من الفعاليات التي أقيمت ضمن أجندة أسبوع أبوظبي للاستدامة، بما في ذلك اجتماعات الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» والأنشطة المصاحبة لها، والقمة العالمية لطاقة المستقبل. 
وتمحورت إسهامات المنظمة حول بناء القدرات وتمكين الحوار حول السياسات وتعزيز الشراكات العالمية وتقديم حلول مبتكرة لتسريع وتيرة الانتقال نحو اقتصاد أخضر عالمي.
وقال عبدالرحيم سلطان، المدير العام للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: حرصت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر على المشاركة بفعالية في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، انطلاقاً من التزامنا الراسخ بدفع عجلة التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث أتاحت الفعاليات المختلفة فرصاً هامة لتعزيز التعاون مع الحكومات والمنظمات والمعنيين لتسريع وتيرة تبني الممارسات الخضراء، وتبادل المعرفة، وحشد الجهود لتنفيذ الاستراتيجيات التي تساعد في تحقيق أهداف الحياد الكربوني.
وقدَّمت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر أول برنامج شبابي لها لعام 2025 في إطار مبادرات الابتكار الأخضر العالمية (GGII) ضمن منتدى شباب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، يوم 9 يناير 2025. وقدَّم البرنامج معارف أساسية حول جهود المنظمة ومبادرات GGII في تعزيز الابتكار الأخضر، كما أتاحت معلومات متقدمة حول تقنيات الطاقة الشمسية.

المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر
الاقتصاد الأخضر
أسبوع أبوظبي للاستدامة
أسبوع الاستدامة
الإمارات
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