«الطيران المدني» تحصد 7 جوائز في «ستيفي 2025»

دبي (الاتحاد)

حصدت الهيئة العامة للطيران المدني، 7 جوائز، ضمن جوائز ستيفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025، من بينها 4 جوائز ذهبية و3 فضية.

وقالت الهيئة، في بيان لها أمس، إن هذا الإنجاز يعكس التزامها بالتميز والابتكار، وترسيخ مكانتها الريادية في رسم ملامح مستقبل قطاع الطيران في المنطقة.

وتميزت نسخة هذا العام من الجوائز بمشاركة واسعة، حيث استقطبت أكثر من 1100 ترشيح من مختلف القطاعات، مما يبرز مستوى التنافسية العالية ويعزز قيمة الجوائز التي حققتها الهيئة.

وشملت الجوائز الذهبية، جائزة «قائد الاستدامة الأكثر ابتكاراً لهذا العام»، التي حصدها سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وجائزة «الإدارة المبتكرة في الحكومة» للجهات التي تضم أكثر من 100 موظف، وجائزة «الابتكار في العلاقات الإعلامية، الاتصالات المؤسسية، علاقات المستثمرين، والعلاقات العامة»، بالإضافة إلى جائزة «فريق التكنولوجيا الأكثر ابتكاراً لهذا العام».

وشملت الجوائز الفضية، جائزة «قائد الفكر لهذا العام»، التي حصل عليها أيضاً سيف محمد السويدي، وجائزة «برنامج الاستدامة الأكثر ابتكاراً للشركات»، وجائزة «المساهمة الفردية المتميزة في الاستدامة»، التي فازت بها المهندسة مريم البلوشي.