«أوراكل» تزيد استثماراتها خمسة أضعاف في أبوظبي

حسونة الطيب (أبوظبي)

تخطط أوراكل العالمية لتقنية المعلومات وقواعد البيانات، لزيادة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، بنحو 5 أضعاف في أبوظبي، لمقابلة الطلب المتصاعد بالقطاع في الدولة، مؤكدة أن الإمارات تشهد نمواً متسارعاً في استخدام هذه التقنيات، بفضل المبادرات الحكومية، التي تشجّع على تبني التكنولوجيا وتعزّز الاستفادة منها.

وتعكف أوراكل، التي تستضيف جولة Oracle Cloud World، المقامة في دبي، على تشغيل منطقتين للحوسبة السحابية في الإمارات، بأبوظبي ودبي، بيد أنها لم تكشف عن حجم الاستثمار في المنطقتين.

وتملك أوراكل، 11 منطقة حيّة للحوسبة السحابية في الشرق الأوسط وأفريقيا، بما فيها أبوظبي ودبي، مع التخطيط لإضافة 14 منطقة أخرى، تتضمن مناطق عامة وأخرى يتم تشغيلها مباشرة عبر الأفراد. وعلى الصعيد العالمي، تعمل أوراكل، على تشغيل 171 منطقة للحوسبة السحابية.

والمنطقة السحابة، هي منطقة جغرافية تضم مركز بيانات سحابي، وهو مبنى قائم يضم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات المستخدمة لتشغيل التطبيقات والخدمات ذات الصلة، وإدارة البيانات المرتبطة وتخزينها.

ويستمر تبني تقنية الذكاء الاصطناعي في الإمارات، بفضل الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير اقتصاد المستقبل، بجانب الزيادة الكبيرة في عدد المستهلكين الشباب والنمو المتسارع للبنية التحتية الرقمية. وشجع ذلك، مزودي الحوسبة السحابية العالميين، على التوسع في المنطقة.

وأعلنت جلف داتا هب (Gulf data Hub)، المتخصّصة في خدمات الاستضافة المشتركة للمواقع وحلول مراكز البيانات، مؤخراً، التعاون مع كي كي آر (KKR) العالمية الأميركية، لاستثمار 5 مليارات دولار، من أجل تطوير البنية التحتية لمركز بيانات جلف داتا.

ويقول نيك ردشاو، نائب مدير تقنية الحوسبة السحابية في أوراكل، «قبل خمس سنوات كان الوضع مختلفاً، أما الآن، فقد أصبح السوق ضخماً، سوق تعاوني أو تنافسي، حيث سنعمل جميعاً معاً، وستكون هناك مجالات نتنافس فيها، لذا، فإن هذا هو النظام البيئي الذي نعمل فيه، وما يدعو للتفاؤل، الطلب الكبير والاستثمار الضخم».

وأضاف ردشاو: في الوقت الذي يزيد فيه اعتماد الحكومات ومنظمات القطاع العام، على تقنيات الحوسبة السحابية لعملياتها، يبرز مفهوم المقدرة السحابية السيادية، كركيزة أساسية لضمان الأمن الوطني وخصوصية البيانات والسيادة. الرقمية”.

وأعلنت أوراكل، عن برنامج لتدريب وترخيص 350 ألف فرد، في الإمارات والمملكة العربية السعودية والمغرب ومصر والكويت والبحرين وعُمان والأردن، على أكثر التقنيات طلباً، بهدف مقابلة الطلب على الحوسبة السحابية لأوراكل في منطقة الشرق الأوسط.