الجمعة 24 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«أوراكل» تزيد استثماراتها خمسة أضعاف في أبوظبي

«أوراكل» تزيد استثماراتها خمسة أضعاف في أبوظبي
24 يناير 2025 00:58

حسونة الطيب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد: المقناص إرث نفخر به ونعيشه بكل تفاصيله
سعود بن صقر وقنصل عام مملكة هولندا يبحثان تعزيز التعاون

تخطط أوراكل العالمية لتقنية المعلومات وقواعد البيانات، لزيادة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، بنحو 5 أضعاف في أبوظبي، لمقابلة الطلب المتصاعد بالقطاع في الدولة، مؤكدة أن الإمارات تشهد نمواً متسارعاً في استخدام هذه التقنيات، بفضل المبادرات الحكومية، التي تشجّع على تبني التكنولوجيا وتعزّز الاستفادة منها.
وتعكف أوراكل، التي تستضيف جولة Oracle Cloud World، المقامة في دبي، على تشغيل منطقتين للحوسبة السحابية في الإمارات، بأبوظبي ودبي، بيد أنها لم تكشف عن حجم الاستثمار في المنطقتين.
وتملك أوراكل، 11 منطقة حيّة للحوسبة السحابية في الشرق الأوسط وأفريقيا، بما فيها أبوظبي ودبي، مع التخطيط لإضافة 14 منطقة أخرى، تتضمن مناطق عامة وأخرى يتم تشغيلها مباشرة عبر الأفراد. وعلى الصعيد العالمي، تعمل أوراكل، على تشغيل 171 منطقة للحوسبة السحابية.
والمنطقة السحابة، هي منطقة جغرافية تضم مركز بيانات سحابي، وهو مبنى قائم يضم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات المستخدمة لتشغيل التطبيقات والخدمات ذات الصلة، وإدارة البيانات المرتبطة وتخزينها.
ويستمر تبني تقنية الذكاء الاصطناعي في الإمارات، بفضل الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير اقتصاد المستقبل، بجانب الزيادة الكبيرة في عدد المستهلكين الشباب والنمو المتسارع للبنية التحتية الرقمية. وشجع ذلك، مزودي الحوسبة السحابية العالميين، على التوسع في المنطقة.
وأعلنت جلف داتا هب (Gulf data Hub)، المتخصّصة في خدمات الاستضافة المشتركة للمواقع وحلول مراكز البيانات، مؤخراً، التعاون مع كي كي آر (KKR) العالمية الأميركية، لاستثمار 5 مليارات دولار، من أجل تطوير البنية التحتية لمركز بيانات جلف داتا. 
ويقول نيك ردشاو، نائب مدير تقنية الحوسبة السحابية في أوراكل، «قبل خمس سنوات كان الوضع مختلفاً، أما الآن، فقد أصبح السوق ضخماً، سوق تعاوني أو تنافسي، حيث سنعمل جميعاً معاً، وستكون هناك مجالات نتنافس فيها، لذا، فإن هذا هو النظام البيئي الذي نعمل فيه، وما يدعو للتفاؤل، الطلب الكبير والاستثمار الضخم». 
وأضاف ردشاو: في الوقت الذي يزيد فيه اعتماد الحكومات ومنظمات القطاع العام، على تقنيات الحوسبة السحابية لعملياتها، يبرز مفهوم المقدرة السحابية السيادية، كركيزة أساسية لضمان الأمن الوطني وخصوصية البيانات والسيادة. الرقمية”.
وأعلنت أوراكل، عن برنامج لتدريب وترخيص 350 ألف فرد، في الإمارات والمملكة العربية السعودية والمغرب ومصر والكويت والبحرين وعُمان والأردن، على أكثر التقنيات طلباً، بهدف مقابلة الطلب على الحوسبة السحابية لأوراكل في منطقة الشرق الأوسط.

أوراكل
أبوظبي
الإمارات
شركة أوراكل
التقنيات الرقمية
الخدمات التكنولوجية
التكنولوجيا
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
اقتصاد
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
21 يناير 2025
مدرسة تحولت إلى مركز إيواء مؤقت وسط دمار شامل في جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
كارثة إنسانية غير مسبوقة تتكشف في غزة
اليوم 01:06
انتهاكات الحوثي فاقمت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لليمنيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
ترحيب يمني بقرار ترامب تصنيف «الحوثي» «منظمةً إرهابيةً»
اليوم 01:06
منزل مدمر في بلدة الناقورة جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان يؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل من الجنوب
اليوم 01:06
طفل يلعب بعد حصوله على خبز في جنوب دمشق (رويترز)
الأخبار العالمية
«اليونيسف»: سوريا من أكثر الأوضاع الإنسانية تعقيداً في العالم
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©