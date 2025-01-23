أبوظبي ودبي تتصدران وجهات الشرق الأوسط السياحية

رشا طبيلة (أبوظبي)

تصدرت أبوظبي ودبي قائمة أكثر 10 وجهات جاذبة للزيارة بمنطقة الشرق الأوسط في العام 2025، وذلك اعتماداً على خيارات وتقييمات السياح الدوليين على موقع «تريب أدفيسور» العالمي.

وأشار تصنيف الموقع إلى أن دبي جاءت في المرتبة الأولى شرق أوسطياً، وجاءت أبوظبي في المرتبة الثانية بالمنطقة، وتأتي القاهرة في مصر في المرتبة الثالثة، تليها الأقصر في مصر في المرتبة الرابعة، ثم مسقط في عُمان في المرتبة الخامسة، يليها الدوحة في قطر في المرتبة السادسة، ثم البتراء في وادي موسى بالأردن في المرتبة السابعة، ثم المنامة في البحرين في المرتبة الثامنة، وعمّان في الأردن في المرتبة التاسعة، والرياض في المرتبة العاشرة.

وعلى الصعيد الدولي، تصدّرت مدينة لندن في بريطانيا التصنيف من قبل السياح، يليها جزيرة بالي في إندونيسيا، ثم دبي في الإمارات، تليها صقلية في إيطاليا في المرتبة الرابعة ثم باريس بفرنسا في المرتبة الخامسة، وروما في إيطاليا في المرتبة السادسة، وهانوي في فيتنام في المرتبة السابعة، ومراكش في المغرب في المرتبة الثامنة، وجزيرة كريت في اليونان في المرتبة التاسعة، وبانكوك في تايلاند في المرتبة العاشرة.

وبحسب آخر البيانات المحلية عن السياحة، ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الإمارات، لتصل إلى أكثر من 28 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2024 بنسبة نمو بلغت 5% مقارنةً بنفس الفترة من العام 2023، ووصل عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع إلى أكثر من 17.6 مليون نزيل بنسبة نمو بلغت 10% مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2023. وبلغ معدل الإشغال الفندقي في الدولة 79% خلال أول 7 أشهر من العام الجاري، وهو من بين أعلى المعدلات على المستويين الإقليمي والعالمي.

وبحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، استقبلت فنادق الإمارة 4.8 مليون نزيل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2024 مسجِّلةً زيادة بنسبة 26% في عدد النزلاء الدوليين مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، ووفقاً لتوقعات الدائرة من المتوقع أن يسجل عدد النزلاء في المنشآت الفندقية في أبوظبي العام الماضي بأكمله نحو 6.2 مليون نزيل، بنمو 10 % مقارنة بعدد نزلاء بلغ 5.6 مليون نزيل خلال عام 2023.

أما في دبي، فبحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة دبي، استقبلت دبي 16.79 مليون سائح دولي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، بزيادة قدرها 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي حين بلغ عدد السياح الدوليين 15.37 مليون سائح.

وتُعد الإمارات الدولة الشرق الأوسطية الوحيدة في قائمة الدول العشر الأكثر في الإيرادات السياحة الدولية، وبحسب توقعات تقرير السياحة والسفر الصادر عن مجلس السفر والسياحة العالمي للإمارات العام الماضي، فإن الإمارات استقطبت 29.2 مليون سائح دولي العام 2024، بنمو 15.5%، مقارنة بالعام 2023.