دافوس 2025.. «العالمية القابضة» تساهم في دفع الحلول المبتكرة والشراكات العالمية البناءة



دافوس (الاتحاد)

تشارك الشركة العالمية القابضة، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 في دافوس، حيث سجلت حضوراً قوياً وفاعلاً بوفد يضم ست شركات رائدة ضمن محفظة المجموعة.

وساهمت قيادة الشركة برفقة الرؤساء التنفيذيين لشركات «2 بوينت زيرو» و«مجموعة ملتيبلاي» و«مدن القابضة» و«بيور هيلث»، و«سيريوس العالمية القابضة» و«جروبو نوتريسا»، بدور بارز في الحوار والمناقشات العالمية المهمة التي انعقدت هذا العام تحت شعار «التعاون من أجل العصر الذكي».

ويشكل المنتدى الاقتصادي العالمي محفلاً سنوياً مهماً يجمع القادة والرواد من قطاع الأعمال والقطاع الحكومي والمجتمع المدني لمعالجة أبرز القضايا والتحديات العالمية.

ويشكل حضور الشركة العالمية القابضة دليلاً على التزامها بتعزيز الشراكات الفاعلة والمؤثرة ودعم الحلول الهادفة في مجال الابتكار والاستدامة وإضافة القيمة الإيجابية.

وتميزت المشاركة هذا العام بجناح «الشركة العالمية القابضة في دافوس» على المسار رقم 72، حيث شكل منصة بارزة للحوار والتعاون واللقاءات رفيعة المستوى مع الشركاء وأصحاب المصلحة العالميين من مختلف القطاعات، وهو ما سلط الضوء على النهج الرائد الذي تتبعه الشركة العالمية القابضة في استثماراتها المسؤولة والمبتكرة.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: يوفر المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس منصة مثالية بالنسبة لنا للتواصل مباشرةً مع أبرز القادة العالميين وتحديد الأولويات المشتركة، وتعزيز دورنا في بناء محفظتنا والمساهمة في تشكيل مستقبل أكثر قوة ومرونة واستدامة، فالهدف من استثماراتنا لا يقتصر على تحقيق النمو فحسب، ولكننا نسعى أيضاً إلى إضافة قيمة حقيقية تعود بالنفع على المجتمعات وتسرع وتيرة التقدم والتنمية في جميع أنحاء العالم.

بدورها، قالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيور هيلث»: يشكل منتدى دافوس منصة فريدة لمناقشة التحديات الأكثر إلحاحاً في عالمنا والعمل المشترك وتوحيد الجهود لمواجهتها، ويؤكد حضورنا للمنتدى أهمية وضع تصور جديد لمشهد الرعاية الصحية لتعزيز جودة حياة الناس ودعمهم للاستمتاع بحياة صحية ومديدة، ونسعى عبر قيادة الحوار حول الابتكار والاستدامة إلى صناعة التأثير الإيجابي للمساهمة في تشكيل مستقبل عالمي أفضل وأكثر صحة ومرونة.

من جهتها، قالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة «ملتيبلاي»: تمكنّا من خلال مشاركتنا في دافوس برفقة وفد الشركة العالمية القابضة من التواصل مع العديد من المجموعات العالمية المختصة في قطاعات السلع الاستهلاكية الكمالية، وشهدنا اهتماماً واسع النطاق من هذه الشركات بالمشاركة في المسيرة التنموية في دولة الإمارات، ونتطلع في عام 2025 إلى استكشاف المزيد من فرص الاستحواذ لتوسيع محفظتنا العالمية، ومواكبة التوجهات والتحولات الكبرى في عالمنا.

ويضم وفد الشركة العالمية القابضة سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة، وبيتر أبراهام، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والنمو في الشركة، ومعالي مريم المهيري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «2 بوينت زيرو»، وسامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة «ملتيبلاي»، وبيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن القابضة، وشايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيور هيلث»، وكارلوس إجناسيو جاليغو بالاسيو، الرئيس التنفيذي لمجموعة جروبو نوتريسا، وأجاي بهاتيا، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيريوس العالمية القابضة، وعلي الراشدي، الرئيس التنفيذي لشركة إنترناشونال ريسورسز هولدينغ، وحمد الله محب، الرئيس التنفيذي لشركة مارلان سبيس، إلى جانب أعضاء آخرين من فريق القيادة في مجموعة الشركة العالمية القابضة.