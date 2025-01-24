حدث ناجح لتوفيق الأعمال يعزز العلاقات الثنائية بين هونغ كونغ والشرق الأوسط

أكمل مجلس الأعمال بين هونغ كونغ والشرق الأوسط(HKMEBC) بنجاح حدثًا حصريًا لتوفيق الأعمال، والذي أقيم في 18 يناير في مقره الرئيسي في دبي. جمع هذا التجمع المرموق قادة الصناعة والشخصيات المؤثرة وصناع القرار لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين هونغ كونغ والشرق الأوسط.

بعد نجاح فعاليات توفيق الأعمال في فبراير ونوفمبر 2024، والتي شهدت تأسيس أكثر من 15 شركة من هونغ كونغ عملياتها في الإمارات، عززت فعالية هذا العام سمعة HKMEBC كحافز للتقدم الاقتصادي.

حضر الحدث في 18 يناير ممثلون عن 15 شركة من هونغ كونغ (بما في ذلك مطورو العقارات ومشغلو سلاسل الفنادق وصانعو نماذج البناء ومصنعو الأجهزة الكهربائية وباحثون في الطب الصيني)، إلى جانب قادة الصناعة من الإمارات ورؤساء جمعيات الأعمال الصينية.كما تميز الحدث بحضور الشيخ محمد بن سرور الشرقي، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة في تعزيز الشراكات الثنائية.

شارك الحاضرون في مناقشات مثيرة وجلسات تواصل ديناميكية، مما مهد الطريق لاستثمارات جديدة وشراكات وتعاونات. تضمن الحدث كلمة رئيسية ألقاها الدكتور آرون شوم، الرئيس المؤسس لـHKMEBC، حيث أبرز الدور المحوري للمجلس في تعزيز النمو التجاري بين هونغ كونغ والشرق الأوسط.

أضاف انضمام الإمارات إلى مجموعة بريكس مؤخرًا بُعدًا إضافيًا مهماً لهذا التجمع، مما عزز فرص التعاون والنمو المشترك بين الإمارات وهونغ كونغ والصين.

يظل HKMEBC ملتزمًا بدعم الأعمال التجارية وتعزيز الابتكار وخلق بيئة مزدهرة للتعاون الاقتصادي عبر هذه المناطق، وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية.

مادة إعلانية