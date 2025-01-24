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"تسلا" تطلق النسخة الجديدة من موديل "واي": تصميم متطور ومزايا إضافية

"تسلا" تطلق النسخة الجديدة من موديل "واي" في أميركا وكندا وأوروبا
24 يناير 2025 10:01

أطلقت تسلا نسخة جديدة من سيارتها الأكثر مبيعا موديل واي بسعر أعلى في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا يوم الخميس، وذلك بعد أسابيع من إطلاقها لأول مرة في الصين.

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وكشفت تسلا عن النسخة المحدثة من سيارة الدفع الرباعي موديل واي، مع تحسينات على التصميم والمواصفات التي تهدف إلى توفير راحة أكبر وتجربة قيادة متطورة.

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ويشير الموقع الإلكتروني  TechCrunch إلى أن السيارة موديل واي الجديدة، وهي سيارة ذات مدى طويل للشحنة الواحدة وتعمل بنظام الدفع الكلي للعجلات، ستوفر تجربة قيادة متطورة.

السعر والمواصفات:
 يبدأ سعر الطراز الجديد من 59,990 دولارًا للنسخة الخاصة "Launch Series"، وهو أعلى من الإصدارات الحالية.
 تقدم هذه النسخة مدى قيادة يصل إلى 320 ميلًا لكل شحنة.
 يتضمن الطراز ميزات القيادة الذاتية الأكثر تقدمًا، والمعروفة باسم "الكاملة ذاتية القيادة (الإشراف)"، والتي تُعد عادة خيارًا إضافيًا بقيمة 8,000 دولار.
بالمقارنة، يبدأ سعر الطراز الأقدم من Model Y من 44,990 دولارًا لإصدار الدفع الخلفي بمدى قيادة يبلغ 337 ميلًا.ومن المقرر أن تبدأ تسلا في تسليم السيارة الجديدة في مارس.

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وتقول الشركة إن النسخة الجديدة تتسم أيضا بتصميم خارجي جديد وتطوير الخصائص في الداخل وزيادة مدى السير بالشحنة الواحدة بعض الشيء ليصل إلى 515 كيلومترا.
كانت تسلا قد أطلقت موديل واي لأول مرة في 2020، وصارت السيارة الأكثر مبيعا في العالم عام 2023. وفقد الطراز بعض زخم المبيعات العام الماضي بسبب تأثره بالمنافسة مع شركات في الصين إلى جانب ضعف الطلب على السيارات الكهربائية في أسواق أخرى.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الولايات المتحدة
تسلا
سيارة تسلا الكهربائية
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أوروبا
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