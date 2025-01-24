دافوس 2025.. "العالمية القابضة" تركز على معالجة التحديات العالمية الملحة

سجلت الشركة العالمية القابضة حضورا قويا في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 في دافوس، بوفد يضم ست شركات رائدة ضمن محفظة المجموعة.

وساهمت قيادة الشركة والرؤساء التنفيذيين لشركات "2 بوينت زيرو" و"مجموعة ملتيبلاي" و"مدن القابضة" و"بيور هيلث"، و"سيريوس العالمية القابضة" و"جروبو نوتريسا"، بدور مهم في الحوار والمناقشات العالمية المهمة التي انعقدت هذا العام تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي".

وتميزت مشاركة الشركة هذا العام بجناح خاص شكل منصة بارزة للحوار والتعاون واللقاءات رفيعة المستوى مع الشركاء وأصحاب المصلحة العالميين من مختلف القطاعات، وهو ما سلط الضوء على النهج الرائد الذي تتبعه الشركة العالمية القابضة في استثماراتها المسؤولة والمبتكرة.

وركز وفد الشركة على معالجة التحديات العالمية الملحة وتحديد أهم الفرص والإمكانات الواعدة لتحقيق الازدهار والتقدم، مستفيداً من محفظة "العالمية القابضة" الفريدة والمتنوعة من الشركات.

وقال سيد بصر شعيب الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة، إن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يوفر منصة مثالية للتواصل مباشرةً مع أبرز القادة العالميين وتحديد الأولويات المشتركة، وتعزيز دور الشركة في بناء محفظتها والمساهمة في تشكيل مستقبل أكثر قوة ومرونة واستدامة.

وأضاف أن الشركة لا تهدف إلى تحقيق النمو فحسب، ولكن تسعى أيضا إلى إضافة قيمة حقيقية تعود بالنفع على المجتمعات وتسرع وتيرة التقدم والتنمية في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن ذلك يتجسد في جهود الشركة الرامية إلى بناء شبكة علاقات حيوية لتحقيق التكامل بين الأصول عبر مختلف القطاعات وتعزيز القيمة وزيادة المكاسب والتركيز على أصحاب المصلحة كأولوية أساسية لأعمال الشركة، وبناء شراكات مؤثرة ومستدامة.

وأشار شعيب إلى أن وفد الشركة أثرى الحوار العالمي في دافوس، بخبرات ورؤى وأفكار عملية لمعالجة التحديات الملحة التي تهدد مشهد الأعمال، مؤكدا الدور الريادي الذي لعبته الشركة في المناقشات العالمية من خلال الشركات التابعة لمحفظتها.

وقالت شايستا آصف الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيور هيلث"، إن منتدى دافوس يشكل منصة فريدة لمناقشة التحديات الأكثر إلحاحا في العالم والعمل على توحيد الجهود لمواجهتها، مؤكدة أهمية وضع تصور جديد لمشهد الرعاية الصحية لتعزيز جودة حياة الناس، حيث تسعى الشركة عبر قيادة الحوار حول الابتكار والاستدامة إلى صناعة التأثير الإيجابي للمساهمة في تشكيل مستقبل عالمي أفضل وأكثر صحة ومرونة.

بدورها قالت سامية بوعزة الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة "ملتيبلاي"، إن المجموعة تمكنت من التواصل مع العديد من المجموعات العالمية المختصة في قطاعات السلع الاستهلاكية الكمالية التي أبدت اهتماماً واسع النطاق بالمشاركة في المسيرة التنموية في دولة الإمارات، مبدية تطلعها إلى استكشاف المزيد من فرص الاستحواذ لتوسيع المحفظة العالمية، ومواكبة التوجهات والتحولات الكبرى في العالم خلال 2025.

وتساهم الشركة العالمية القابضة في وضع تصور جديد لقيادة الاستثمارات العالمية من خلال بناء شبكة علاقات هادفة ومنظومات متكاملة تسخّر منهجية الشركة العالمية القابضة وتتبنى الممارسات المستدامة لمعالجة التحديات الملحة في مختلف القطاعات، من الرعاية الصحية والتكنولوجيا وصولاً إلى الأمن الغذائي واستكشاف الفضاء، حيث تجمع الشركة بين خبراتها الدولية الواسعة وتأثيرها المحلي القوي لرسم مسار التحول الإيجابي المستدام وربط الفجوات بين الاقتصادات والمجتمعات.