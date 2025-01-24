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اقتصاد

الذهب عند أعلى مستوى في 3 أشهر

الذهب
24 يناير 2025 10:53

لامست أسعار الذهب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر تقريباً اليوم الجمعة، وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، بدعم من حالة الضبابية المحيطة بخطط لخفض أسعار الفائدة وهو ما يضغط على الدولار.

بحلول الساعة 0505 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 2773.57 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت أكثر من اثنين بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

وفي وقت سابق من اليوم، ارتفعت الأسعار إلى 2777.10 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ 31 أكتوبر،عندما بلغت 2790.15 دولار. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2781 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 30.78 دولار للأوقية. وكسب البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1000.85 دولار وارتفع البلاتين واحدا بالمئة لى 952.10. دولار.

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المصدر: وكالات
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