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اقتصاد

طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى بيروت وبغداد مطلع فبراير

طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى بيروت وبغداد مطلع فبراير
24 يناير 2025 13:42

أعلنت طيران الإمارات اليوم استئناف رحلاتها اليومية إلى بيروت، وبغداد اعتباراً من يوم 1 فبراير المقبل.
وستشغل طيران الإمارات رحلتها اليومية إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بطائرتها البوينج 777-300ER بتقسيم الثلاث درجات، مما يوفر أكثر من 5000 مقعد في كلا الاتجاهين أسبوعياً.
كما أعلنت الناقلة عن إطلاق خدمتها اليومية الثانية إلى بيروت، اعتباراً من 1 أبريل، والمقرر تشغيلها أيضاً بطائرة البوينج 777-300ER بتقسيم الثلاث درجات.
وأشارت الناقلة، في البيان الذي أصدرته اليوم، إلى أنها ستشغل طائرتها البوينج 777 لرحلتها اليومية إلى بغداد. 

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المصدر: وام
طيران الإمارات
بغداد
بيروت
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