شراكة بين «مدن» و«برودجيت» لتطوير مشروع «2 فينزبري أفينيو» في لندن



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «مدن القابضة» عن إطلاق مشروع مشترك مع شركة برودجيت ريت المحدودة «برودجيت ريت»، وذلك بهدف تطوير مشروع «2 فينزبري أفينيو»، والذي يمتد على مساحة 750 ألف قدم مربع ضمن منطقة برودجيت في لندن.

وستمتلك «مدن القابضة» حصة قدرها 50% من المشروع، في حين ستحتفظ كل من «بريتيش لاند» و«جي آي سي» بحصة قدرها 25% لكل منهما، عبر ملكيتهما لشركة «برودجيت ريت».

ويمثل هذا المشروع المشترك الخطوة الأولى لـ «مدن القابضة» نحو دخول سوق المملكة المتحدة، ضمن استراتيجيتها للتوسع الدولي.



وستتولى شركة «بريتيش لاند» إدارة عمليات التطوير وإدارة الأصول الخاصة بالمشروع، مستندةً إلى خبراتها الواسعة في القطاع العقاري.

وبدأت أعمال تشييد مشروع «2 فينزبري أفينيو» بالفعل، ومن المقرر تسليمه في عام 2027.

وقال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «مدن القابضة»: تمثل شراكتنا مع صندوق برودجيت ريت لتطوير مشروع «2 فينزبري أفينيو» محطة بارزة في مسيرة مدن القابضة لتوسعة أعمالها على الصعيد الدولي، ولا شك أن هذه الخطوة ستعزز من استراتيجيتنا لتنويع أعمال التطوير والاستثمار خارج دولة الإمارات، وتدعم رؤيتنا الهادفة إلى تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا.

وقال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «مدن القابضة»: جودة التصميم وإمكانات التأجير في مشروع «2 فينزبري أفينيو»، والتي تقترن بالخبرة والسمعة المتميزة لشركائنا، جعلت من دخول مدن القابضة إلى سوق العقارات في لندن خطوة استراتيجية ومتميزة، ويسعدنا إضافة هذا المشروع العالمي إلى محفظتنا، ونتطلع للعمل مع شركائنا لتسليم هذا المشروع الرائد بحلول عام 2027.