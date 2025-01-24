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«سيدات أعمال الشارقة» ينظم فعاليات لتمكين رائدات الأعمال

«سيدات أعمال الشارقة» ينظم فعاليات لتمكين رائدات الأعمال
24 يناير 2025 18:54


الشارقة (الاتحاد)
استهل «مجلس سيدات أعمال الشارقة» عام 2025 بجلستين تجسدان التزامه بدعم المرأة في قطاع الأعمال وتعزيز البيئة الريادية في الإمارة وهما جلسة «صوتكم رؤيتنا» التي ركزت على تبادل الأفكار حول المبادرات والبرامج التي أطلقها المجلس خلال 2024 إضافة إلى جلسات حوارية بعنوان تسليط الضوء على ريادة الأعمال من سلسلة «حوار وإلهام» ركزت على تقديم التوجيه والإرشاد المهني للعضوات.
وهدفت الجلستان الارتقاء بمشاركة عضوات «مجلس سيدات أعمال الشارقة» في خططه الاستراتيجية وفعالياته السنوية إلى جانب توفير التوجيه والإرشاد المتخصص الذي يساعدهن على التغلب على التحديات التي تواجههن في عالم ريادة الأعمال.
وأكدت مريم بن الشيخ مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة أهمية هذه الجلسات التي تسمح لعضواتنا بالتعبير عن تلك الرؤى والأفكار وتتيح لنا الاستماع إلى أصواتهن وتطلعاتهن وطموحاتهن بشكل مباشر.
و جاءت أولى الجلسات الحوارية يوم أمس الأول في مدينة كلباء بعنوان «تسليط الضوء على ريادة الأعمال» ضمن سلسلة «حوار وإلهام» بحضور رائدات أعمال طموحات ومتمرسات للتعلم والحوار والتواصل موفرة لهن مساحة تفاعلية لتبادل الأفكار والتجارب.
فيما استضاف المجلس في وقت سابق خلال يناير الجاري جلسة حوارية للعضوات بعنوان «صوتكم رؤيتنا» بمنطقة الجادة في الشارقة وتضمنت نقاشاً جماعياً لعضوات المجلس أكدت التزام المجلس بتبني منهج يسهم في تعزيز مشاركة العضوات في خططه ومبادراته.

مجلس سيدات أعمال الشارقة
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