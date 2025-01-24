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اقتصاد

تعاون بين «راكز» و«اقتصادية رأس الخيمة» لتعزيز خدمات الأعمال

تعاون بين «راكز» و«اقتصادية رأس الخيمة» لتعزيز خدمات الأعمال
24 يناير 2025 18:55

 

رأس الخيمة (الاتحاد)
أبرمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، بهدف تعزيز خدمات الأعمال المقدمة للشركات في الإمارة.
وجرت مراسم التوقيع بحضور محمد المحمود مساعد المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية، وقتيبة العيسى مدير إدارة خدمات القيمة المضافة براكز، وذلك في مركز كومباس للأعمال التابع لراكز.
ويجسد هذا التعاون التزام كلا الطرفين بتبسيط رحلة أعمال الشركات وتحسينها حيث ستدعم دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة بموجب هذه الاتفاقية «راكز» في توسيع مجموعة خدمات القيمة المضافة المتاحة لديها، بما في ذلك فتح الحسابات المصرفية للشركات وتقديم خدمات الإقرارات الضريبية وخدمات المحاسبة والمالية لتغطي شريحة أوسع من العملاء. وتعد هذه المبادرة خطوة استراتيجية تهدف إلى ضمان تزويد الشركات بالأدوات والموارد اللازمة لتحسين عملياتها والامتثال للمتطلبات التنظيمية والتركيز على تحقيق النمو، ومن خلال الاستفادة من المزايا المشتركة تعمل «راكز» ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة على خلق بيئة عمل محفزة تدعم ازدهار الشركات في سوق يتميز بالتنافسية.
وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز» إن تمكين الشركات يعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في إمارة رأس الخيمة، مشيراً إلى أن الشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية تعكس رؤية مشتركة لخلق بيئة ديناميكية تتيح للشركات تحقيق النجاح وتحديد معايير جديدة للتميز.
وأكد الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة حرص الدائرة على تطوير استراتيجيات تساهم في خلق بيئة عمل ملائمة، مشيراً إلى سعي الدائرة لتحقيق تصنيف مرتفع في سهولة ممارسة الأعمال من خلال اتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية.

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