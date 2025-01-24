12 ألف مشارك بـ «الشارقة لريادة الأعمال» الشهر القادم



الشارقة (الاتحاد)

يستضيف مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2025 أكثر من 12 ألف مشارك في نسخته الثامنة التي تعقد أول فبراير القادم تحت شعار «حيث ننتمي» بمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.

ويشهد الحدث تنظيم أكثر من 250 فعالية منها 45 ورشة عمل وجلسة تدريبية مصممة لمناقشة مختلف جوانب ريادة الأعمال بما في ذلك تطوير الأعمال والتمويل والصحة النفسية والتوسع العالمي.

وتُعدّ منطقة «الاستدامة وجودة الحياة» إحدى أبرز مناطق المهرجان، والتي توفر مساحة لتسليط الضوء على أهمية الرفاهية الشخصية والممارسات التجارية المسؤولة وتأتي برعاية «إعمار» العقارية حيث تجمع أكثر من 50 خبيراً إقليمياً وعالمياً يقدمون رؤى وتجارب ملهمة عبر منصة «التوازن» التفاعلية التي توفر برنامجاً غنيّاً بـ50 جلسة وورشة عمل تهدف إلى تعزيز التوازن بين الحياة الشخصية والعمل.

و تستعرض الخبيرتان في إدارة التحولات كارولين-لوسي أولبريش وميليسا يعقوب الحلول العملية للتحديات التي تواجه مؤسسي الشركات الناشئة المبتدئين.

وقالت سعادة سارة عبد العزيز بالحيف النعيمي المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): نسعى من خلال ورش العمل في مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2025 إلى إلهام المشاركين وتمكينهم من التعامل مع التحديات التي تواجههم في واقع عملهم عبر تزويدهم بالأدوات والثقة اللازمة للنمو الشخصي والمهني.