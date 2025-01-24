«سيدات أعمال عجمان» ينتخب مجلس إدارته

عجمان (وام)

انتخب مجلس سيدات أعمال عجمان، مجلس إدارته للدورة الجديدة 2025 - 2029 وذلك خلال الانتخابات التي عقدت أمس في مقره بحضور المهندس عبدالله بن محمد المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز الدكتورة آمنة خليفة آل علي برئاسة مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان، والمهندسة عائشة خلفان النعيمي نائباً لرئيس المجلس، وإيمان عبيد السوم لمنصب الأمين العام، وفاطمة حسن الشحي أميناً للصندوق، فيما سيتم ترشيح رؤساء اللجان خلال أول اجتماع للمجلس بدورته الجديدة.

كما أسفرت الانتخابات عن فوز منى صقر المطروشي ونورا سلطان المرزوقي وريما عبدالله الشرفاء ووفاء حسن الفوره الشامسي ومريم علي المعمري بعضوية مجلس الإدارة.

وهنأ عبدالله المويجعي، رئيسة وعضوات مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان بمناسبة توليهن مهام الدورة الجديدة للمجلس 2025 2029، وأشاد بالدور المحوري للمجلس في دعم سيدات الأعمال وتعزيز البيئة الاقتصادية في الإمارة، مشيراً إلى أهمية متابعة الجهود لإطلاق المبادرات النوعية المبتكرة والبرامج التدريبية الداعمة لاستمرارية مشاريع وأعمال صاحبات رخص بدايات وعضوات مجلس سيدات أعمال عجمان

وأكد المويجعي استمرار جهود غرفة عجمان في الالتزام بتمكين المرأة وتفعيل دورها في تنمية القطاع الخاص والناتج المحلي، وترسيخ مكانتها كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة.

وعبّرت الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، عن فخرها وامتنانها للدعم الكبير الذي تقدمه غرفة عجمان لعضوات المجلس، مشيدة بالثقة التي مُنحت لهن لتعزيز دور المرأة في قطاع الأعمال والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للإمارة.