«إيكرس 2025» يستعرض التشريعات العقارية ومستقبل نمو القطاع

الشارقة (الاتحاد)

شهد معرض الشارقة العقاري «إيكرس» 2025 الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع دائرة التسجيل العقاري بالشارقة واختتم فعالياته أمس في مركز إكسبو الشارقة، ورش عمل ودورات متخصصة متنوعة، منها ورشة عمل حول العقارات في عصر التسويق الرقمي وتأثير «البلوك تشين» والعملات الرقمية على مستقبل القطاع العقاري إلى جانب جلسة حوارية حول كيفية الاستثمار بذكاء في العقارات.

وعلى مدار الثلاثة أيام الماضية سلطت المحاضرات وورش العمل التي تضمنها المعرض الضوء على التشريعات المنظمة للقطاع العقاري في إمارة الشارقة، حيث استعرضت عدداً من القوانين الرئيسية واللوائح التنظيمية وقرارات المجلس التنفيذي ذات الصلة بالقطاع العقاري، التي تُشكّل إطاراً قانونياً متكاملاً ينظم العلاقة بين جميع الأطراف في السوق العقاري، كما تطرقت الورشات إلى التحكيم كوسيلة فعّالة لتسوية النزاعات وأبرزت مميزاته في هذا المجال من حيث السرعة والكفاءة والمرونة.

وأكد سعيد غانم السويدي، رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات في غرفة الشارقة رئيس اللجنة التنظيمية للمعرض أن «ايكرس» يعد أحد أهم الأحداث العقارية في الإمارات بعد أن أصبح منصة متكاملة لعرض أحدث المشاريع إلى جانب كونه مساحة للحوار والتواصل وتبادل الخبرات.