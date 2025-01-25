«الإحصائي الخليجي»: مجلسُ التّعاون السادسُ عالمياً في حجم التبادل التجاري السلعي

مسقط (وام)

أشار تقرير التجارة الخارجية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2023 الصادر عن المركز الإحصائي الخليجي، إلى أن المجلس حقّق المركز السادس بين أعلى دول العالم في مؤشر حجم التبادل التجاري السلعي بحصة بلغت 3.4% من إجمالي حجم التجارة السلعية العالمية بقيمة 1.5 تريليون دولار في عام 2023 بانخفاض بلغ معدّله 4.0% عن العام السابق.

وحقق مجلس التعاون المركز الثالث عالميًّا من بين أعلى دول العالم من حيث مؤشر الميزان التجاري السلعي في عام 2023 بقيمة 163.7 مليار دولار، مقابل 381.3 مليار دولار في عام 2022، وبانخفاض قدره 57.1%.

وأشار التقرير إلى أن مجلس التعاون حقق المرتبة الخامسة بين أعلى دول العالم في مؤشر إجمالي الصادرات السلعية في 2023 بحصة بلغت 3.1% من إجمالي حجم الصادرات السلعية العالمية، وبقيمة 0.8 تريليون دولار في العام 2023، وبانخفاض بلغ معدله 14.5% عن العام السابق.

وحقق مجلس التعاون المركز التاسع عالميًا في مؤشر إجمالي الواردات السلعية عام 2023 بحصة بلغت 2.7% من إجمالي حجم واردات السلع العالمية، وبقيمة 0.7 تريليون دولار في العام 2023، وبارتفاع بلغ معدله 13.4% عن العام السابق.

وأشار التقرير إلى أن التبادل التجاري السلعي لدول المجلس (لا يشمل التجارة البينية) انخفض بنسبة 4.0% في عام 2023؛ حيث بلغ نحو 1.482.4 مليار دولار لعام 2023.

وانخفضت قيمة الصادرات السلعية لمجلس التعاون من 962.6 مليار دولار في عام 2022 إلى 823.1 مليار دولار عام 2023، أي بانخفاض نحو 139.5 مليار دولار وبنسبة بلغت 14.5%.

وأضاف التقرير الإحصائي الخليجي أن الواردات السلعية لدول المجلس ارتفعت لتبلغ نحو 659.3 مليار دولار في عام 2023 مقابل 581.3 مليار دولار في عام 2022، بارتفاع قدره 78.0 مليار دولار عن العام السابق وبنسبة نمو بلغت 13.4%.