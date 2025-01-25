الناقلات الوطنية تزيد وجهاتها وتتسلم طائرات جديدة في 2025

رشا طبيلة (أبوظبي)

تخطط الناقلات الوطنية الإماراتية لزيادة وجهاتها واستلام طائرات جديدة خلال العام الجاري بعد أن حققت نتائج إيجابية وإنجازات مثمرة خلال العام الماضي، منها إطلاق نحو 50 وجهة جديدة.

وبحسب رصد قامت به «الاتحاد»، تسير الناقلات الوطنية إلى نحو 600 وجهة حول العالم حتى الآن، في حين تضم أسطولاً يزيد على 530 طائرة.

وكشفت الاتحاد للطيران في نوفمبر الماضي عن خطة لإطلاق 10 وجهات جديدة ستتم إضافتها لشبكة الناقلة خلال العام الجاري، وهي الجزائر العاصمة، وأتلانتا عاصمة ولاية جورجيا في الولايات المتحدة، وشيانغ ماي في تايلاند، وهانوي عاصمة فيتنام، وهونج كونج، وكرابي في تايلاند، وميدان في إندونيسيا، وبنوم بنه عاصمة كمبوديا، وتايبي في تايوان وتونس، وذلك بعد أن أطلقت 4 وجهات جديدة في 2024 ونقلت 18.5 مليون مسافر.

وسيرتفع عدد وجهات الاتحاد للطيران إلى 93 وجهة خلال العام 2025 في أكثر من 50 دولة، وسط توقعات بنقل 21 مليون مسافر، فيما سيتم إضافة 20 طائرة جديدة لأسطول الشركة العام المقبل ليرتفع إجمالي الأسطول لنحو 115 طائرة.

أما طيران الإمارات، فيبلغ إجمالي الأسطول 259 طائرة حالياً مع 315 طائرة تحت الطلب، وتسير في الوقت الحالي إلى 148 وجهة في 80 دولة بحسب آخر البيانات، وتم إطلاق وجهتين جديدتين العام 2024 وهي يوغوتا في كولومبيا وأنتاناناريفو في مدغشقر، وجاري العمل على الخطط بالنسبة للوجهات الجديدة للعام 2025 وسيتم الإعلان عن هذه الوجهات لاحقاً هذا العام.

وبدأت طيران الإمارات في استلام الطراز الجديد من طائرة الإيرباص A350، وحتى اليوم استلمت الناقلة 3 طائرات ومن المقرر استلام المزيد من الطائرات من هذا الطراز خلال العام 2025

وفيما يتعلق بالعربية للطيران، فقط أطلقت 31 وجهة جديدة في 2024، ليصل إجمالي وجهاتها في جميع مراكزها التشغيلية اليوم لأكثر من 200 وجهة عبر أسطول مكون من 81 طائرة في الوقت الحالي، وتستمر الناقلة في توسعة وجهاتها حيث أعلنت مؤخراً عن إطلاق رحلات جديدة ومباشرة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أنطلاقاً من الشارقة، وستبدأ الخدمة الجديدة في 30 يناير بين مطار الشارقة الدولي ومطار أديس أبابا بولي الدولي.

وأعلنت العربية أبوظبي، مؤخراً، عن إطلاق وجهة يكاترينبرغ الروسية، وذلك في 27 من ديسمبر الماضي، ودشنت «العربية للطيران» مؤخراً أولى رحلاتها المباشرة انطلاقاً من رأس الخيمة إلى عاصمة أوزبكستان طشقند، حيث بدأت الرحلات في 27 من ديسمبر الماضي.

أما ويز إير أبوظبي، فأطلقت وشغلت 3 وجهات جديدة في 2024 وهي تركستان في كازاخستان وتشيسيناو في مولودوفا ووكلوج في رومانيا، في وقت ستبدأ تشغيل رحلاتها إلى فارنا في بلغاريا في 31 من مارس المقبل، وتضم شبكة وجهاتها في الوقت الحالي 34 وجهة، وأعلنت الناقلة في وقت سابق عن بدء رحلاتها إلى مطار أوريل فلايكو الدولي الواقع في منطقة بانياسا وسط العاصمة بوخارست اعتباراً من 30 مارس 2025.

وأعلنت الناقلة في سبتمبر الماضي، عن افتتاح المسار الأول لطائراتها الجديدة من طراز A321XLR بعيدة المدى، حيث تسيّر الشركة رحلة يومية مباشرة بين مدينة ميلان وأبوظبي اعتباراً من يونيو 2025، إضافة إلى إعلانها افتتاح مسار رحلاتها الجديد بين أبوظبي وكيشيناو في نوفمبر العام الماضي، وعملت الشركة على تطوير شبكة خطوطها الجوية في الموسم الشتوي من خلال زيادة سعة المقاعد بنسبة 40% لأبرز الوجهات، ما يضمن توفير تجربة سفر مرنة وموثوقة ومقبولة التكلفة لعملائها.

وأطلقت فلاي دبي 11 وجهة جديدة في 2024 منها وجهات أوروبية، ليصل إجمالي الوجهات 125 وجهة في 55 دولة، ويضم أسطول فلاي دبي 88 طائرة.

وتخطط لافتتاح وجهات جديدة العام الجاري، منها رحلات موسمية صيفية جديدة إلى مطار العلمين الدولي في جمهورية مصر، بحيث سيتم تشغيل الرحلات يومياً من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي خلال الفترة من 21 يونيو إلى 7 سبتمبر 2025.