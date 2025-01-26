6 صفقات استحواذ كبرى تدعم توسع شركات الطاقة الإماراتية عالمياً

سيد الحجار (أبوظبي)

كشفت شركات الطاقة بالإمارات خلال الأشهر الأخيرة عن 6 صفقات استحواذ كبرى جديدة على شركات متخصصة بقطاعات الطاقة المتجددة وإنتاج المواد الكيماوية، وذلك في الولايات المتحدة، وعدة دول أوروبية، منها إسبانيا والبرتغال واليونان وألمانيا.

وتعكس الصفقات حجم خطط وطموحات «مصدر» للتوسع في أوروبا والولايات المتحدة، كما تدعم استراتيجية «أدنوك» للنمو والتوسع دولياً، والتي تركز على الكيماويات والغاز والغاز الطبيعي المسال والطاقة منخفضة الكربون.

واستكملت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» مؤخراً صفقتي استحواذ مهمتين في منطقة شبه الجزيرة الآيبيرية بقيمة 8.7 مليار درهم، بجانب إتمامها لصفقة استحواذ على %70 من الأسهم القائمة لشركة «تيرنا انرجي اس ايه» في اليونان، فضلاً عن استكمال صفقة الاستحواذ على حصة %50 في شركة «تيرا-جن باور هولدينجز» بالولايات المتحدة، واستكمال صفقة استحواذها على حصة 49% من مشروع محطات «دوغر بانك ساوث» لطاقة الرياح على بعد 100 كيلومتر من الساحل الشمالي الشرقي لانجلترا.

كما أعلنت أدنوك الدولية الألمانية القابضة، التابعة لـ «XRG»، عن الاستحواذ على 91.32% من إجمالي أسهم «كوفيسترو» الرائدة في القطاع الصناعي الألماني، والمتخصصة في مجال إنتاج مواد البوليمر عالية الجودة.



إسبانيا والبرتغال

وأعلنت «مصدر» مؤخراً استكمالها لصفقتي استحواذ مهمتين في منطقة شبه الجزيرة الآيبيرية، ما يسهم في توسيع نطاق محفظة مشاريع الشركة في أوروبا، حيث استحوذت «مصدر» على شركة «سايتا ييلد» من شركة «بروكفيلد رينوابل» مقابل قيمة مؤسسية بلغت 4.6 مليار درهم (1.2 مليار يورو)، وقيمة أسهم بلغت 2.7 مليار درهم (696 مليون يورو).

في حين قامت «مصدر» و«إنديسا» باستكمال اتفاقية شراكة تهدف إلى تطوير مشاريع طاقة متجددة في أوروبا. وبموجب هذه الاتفاقية، استحوذت «مصدر» على حصة 49.99% في أصول شركة «إي جي بي إي سولار» مقابل قيمة مؤسسية بلغت 3.1 مليار درهم (817 مليون يورو) وقيمة أسهم بلغت 1.1 مليار درهم (280 مليون يورو). وتندرج «إي جي بي إي سولار» تحت شركة «إنديسا» التابعة لمجموعة «إينيل»، وتمتلك محفظة مشاريع طاقة شمسية كهروضوئية قيد التشغيل بقدرة 2 جيجاواط في إسبانيا.

وتضم محفظة «سايتا» مشاريع أغلبها في مجال طاقة الرياح بقدرة إجمالية تصل إلى 745 ميجاواط، من بينها 538 ميجاواط من أصول مشاريع لطاقة الرياح في إسبانيا، و144 ميجاواط من أصول مشاريع لطاقة الرياح في البرتغال، و63 ميجاواط من أصول مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية في إسبانيا، وتشمل خططاً لتطوير مشاريع أخرى بقدرة 1.6 جيجاواط.



الطاقة المتجددة

وأعلنت «مصدر» نوفمبر الماضي إتمامها لصفقة استحواذ على 70% من الأسهم القائمة لشركة «تيرنا انرجي اس ايه» من شركة «جي إي كيه تيرنا اس ايه» ومساهمين آخرين في الشركة، وحصولها على كافة الموافقات التنظيمية اللازمة.

وبموجب الصفقة، تم تقدير القيمة المؤسسية لشركة «تيرنا إنرجي» بـ 12.62 مليار درهم (3.2 مليار يورو)، حيث بلغت قيمة السهم 76.5 درهم (20 يورو)، لتكون أكبر صفقة طاقة على الإطلاق تشهدها بورصة أثينا، وواحدة من كُبرى صفقات قطاع الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي.



تخزين الطاقة

وكشفت «مصدر»، أكتوبر الماضي عن استكمال صفقة الاستحواذ على حصة 50% في شركة «تيرا-جن باور هولدينجز»، إحدى أكبر شركات إنتاج الطاقة المتجددة المستقلة في الولايات المتحدة الأميركية، من شركة «إنرجي كابيتال بارتنرز» (إي سي بي).

وباستكمال الصفقة، تكون «إنرجي كابيتال بارتنرز»، التي تعد من أكبر الشركات الخاصة المستثمرة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، قد باعت كامل حصتها في «تيرا-جن»، في حين تحتفظ «إيجنيو إنفراستراكتشر بارتنزر»، وهي شركة عالمية متخصصة في إدارة استثمارات البنية التحتية، بحصتها الحالية في الشركة والبالغة 50%.



طاقة الرياح

وخلال شهر فبراير الماضي، أعلنت «مصدر»، استكمال صفقة استحواذها على حصة 49% من مشروع محطات «دوغر بانك ساوث» لطاقة الرياح بقدرة 3 جيجاواط، والذي يضم إحدى أكبر محطات طاقة الرياح البحرية المخطط تطويرها على مستوى العالم.

وتبلغ قيمة المشروع 11 مليار جنيه إسترليني وتستثمر فيه «مصدر» بالشراكة مع «آر دبليو اي»، الشركة الرائدة في مجال الطاقة المتجددة ومقرها في ألمانيا.

كما أعلنت في يوليو تحقيق خطوات متقدمة في الحصول على الموافقات التنظيمية لمشروعهما المشترك «دوغر بانك ساوث» لمحطات طاقة الرياح البحرية بقدرة 3 جيجاواط، والذي يقع على بعد 100 كيلومتر من الساحل الشمالي الشرقي لانجلترا.