الذهب يهبط مع صعود الدولار

انخفضت أسعار الذهب في الساعات الأولى من التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين مع ارتفاع الدولار، في حين يترقب المستثمرون القرار الخاص بأسعار الفائدة الذي سيصدر عن أول اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في عام 2025 والمقرر عقده في وقت لاحق من الأسبوع.



وبحلول الساعة 0046 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2768.01 دولار للأوقية.



وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2772.70 دولار.

وارتفع الدولار 0.2 بالمئة، مما يجعل الذهب أعلى تكلفة للمشترين الأجانب.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 30.52 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 979.72 دولار وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 945.20 دولار.