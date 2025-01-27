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اقتصاد

بقيمة 1.65 مليار درهم.. "أدنوك للغاز" تعزز شراكتها مع "جيرا للأسواق العالمية"

بقيمة 1.65 مليار درهم.. "أدنوك للغاز" تعزز شراكتها مع "جيرا للأسواق العالمية"
27 يناير 2025 09:16

أعلنت "أدنوك للغاز بي إل سي" "أدنوك للغاز" اليوم عن توقيع اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع شركة "جيرا للأسواق العالمية" تمتد إلى ثلاث سنوات بقيمة 1.65 مليار درهم ما يعادل "450 مليون دولار" مما سيساهم في ترسيخ مكانة "أدنوك للغاز" مورداً عالمياً موثوقاً للطاقة النظيفة، وتلبية متطلبات اليابان على موارد الطاقة.

وسيتم توريد الغاز الطبيعي المسال من مرافق التسييل التابعة لـ "أدنوك للغاز" في جزيرة داس، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 6.0 مليون طن متري سنوياً.

وتعدّ منشأة الشركة في جزيرة داس ثالث أقدم منشأةٍ مُنتِجة للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، حيث ساهمت منذ بدء عمليات تشغيلها في تصدير أكثر من 3500 شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى عملاء في مختلف أنحاء العالم.

وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز":إن هذه الاتفاقية تستند إلى العلاقة الوطيدة بين الإمارات واليابان وعقود من التعاون الوثيق بين شركة 'أدنوك للغاز' و'مجموعة جيرا اليابانية' بما يؤكد التزام الطرفين بضمان أمن الطاقة وتحقيق مستقبل منخفض الكربون.

وأضافت: مستمرون في تلبية احتياجات اليابان من الطاقة وترسيخ مكانتنا شريكاً موثوقاً في أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية.

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من جانبه، قال كازونوري كاساي، الرئيس التنفيذي في شركة "جيرا" ورئيس مجلس إدارة "جيرا للأسواق العالمية" : إن جيرا للأسواق العالمية ملتزمة بضمان أمن الطاقة للمجتمعات التي تخدمها، وذلك بصفتها شركة رائدة في تجارة الطاقة المدعومة بالمرافق المخصصة.

وأضاف كاساي أن هذه الاتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال تساهم في ترسيخ علاقتنا الثنائية طويلة الأمد مع 'أدنوك للغاز' وتتماشى مع الخطوات الإستراتيجية التي نتخذها بهدف تعزيز محفظتنا العالمية من خلال إمدادات غاز طبيعي مسال مستقرة ومرنة وتنافسية.

ويقوم الغاز الطبيعي المسال بدور محوري في المساعي العالمية للانتقال إلى حلول طاقة نظيفة بصفته مورد طاقة منخفض الانبعاثات، فيما تساهم الاتفاقية في مواءمة تطلعات الشركتين نحو تعزيز ممارسات الطاقة المستدامة.

يذكر أن مرافق تسييل الغاز الطبيعي التابعة لـ "أدنوك للغاز" في جزيرة داس زوَّدت شركات الطاقة اليابانية بصادراتٍ من الغاز الطبيعي المسال لأكثر من 48 عاماً.

وتأتي اتفاقيةُ التوريد الجديدةِ هذه دعما لاتفاقية مشابهة تم إبرامها في عام 2023، بما يعزز الشراكة طويلة الأمد بين الإمارات واليابان ويعكس دور "أدنوك للغاز" الرائد مزوداً مفضلاً للغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية الرئيسة.

المصدر: وام
الطاقة النظيفة
أدنوك
أدنوك للغاز
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