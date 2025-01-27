الأربعاء 29 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تحت رعاية منصور بن زايد.. المصرف المركزي ينظم مبادرة رياضية لموظفي القطاع المالي

تحت رعاية منصور بن زايد.. المصرف المركزي ينظم مبادرة رياضية لموظفي القطاع المالي
27 يناير 2025 11:33

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يُنظِّم المصرف المركزي بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، «سباق المصرف المركزي للجري»، وذلك بمشاركة أكثر من 4 آلاف متسابق ومتسابقة من موظفي المصرف المركزي والقطاع المالي والجمهور.

 

ويأتي سباق المصرف المركزي للجري، الذي يُقام يوم الأحد الموافق 2 فبراير 2025 في جزيرة الحديريات بأبوظبي، عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين، والتي نصت على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المجتمعية المتعلقة بالصحة البدنية والرياضية، حيث يهدف السباق إلى تعزيز الصحة وإلهام الجمهور لتبني نمط حياة أكثر نشاطاً لتكون نهجاً للمحافظة على الصحة والإنتاجية.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: سفاراتنا تعزز علاقات التعاون مع مختلف دول العالم
منصور بن زايد: تحقيق الازدهار العالمي وبناء حياة أفضل للجميع

ويوفِّر سباق المصرف المركزي للجري خيارات المشاركة في مسافات 1 كم و3 كم و5 كم و10 كم، ما يتيح للأفراد من مختلف الفئات العمرية ومستويات اللياقة البدنية المشاركة والمنافسة. ويتضمن السباق مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية والترفيهية المناسبة لجميع أفراد العائلة، والتي تنطلق من الساعة 4 بعد الظهر.

مصرف الإمارات المركزي
منصور بن زايد
المصرف المركزي
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اليوم 11:32
نازحون ينتظرون فحص مركباتهم أثناء عودتهم إلى منازلهم في شمال غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
آلاف النازحين يستأنفون العودة إلى شمال غزة
29 يناير 2025
أحد سكان قرية يارون يتحدث مع جنود لبنانيين منتشرين لمنع دخول البلدة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تنديد أممي باستخدام «القوة المميتة» ضد العائدين بجنوب لبنان
29 يناير 2025
أحد الميادين بالعاصمة السورية دمشق (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وصول أول وفد روسي رفيع المستوى إلى سوريا
29 يناير 2025
مبنى المؤسسة العامة للنفط في طرابلس (رويترز)
الأخبار العالمية
«المؤسسة الوطنية للنفط»: العمل مستمر في موانئ ليبيا
29 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©