الأسهم الأوروبية تتراجع مع هبوط قطاع التكنولوجيا



لندن (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين مع انخفاض أسهم قطاع التكنولوجيا على غرار ما حدث في أسواق أخرى بعدما أثار نموذج صيني للذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة وقليل الاستهلاك للطاقة مخاوف بشأن أرباح المنافسين والحاجة إلى التكنولوجيا المكلفة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7% بحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش.

وهبطت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك المجمع الأميركي 3.1%، كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1%.

وأطلقت شركة (دين سيك) الناشئة مساعداً مجانياً تقول إنه يستخدم رقائق منخفضة التكلفة وبيانات أقل، في تحد على ما يبدو لرهان الأسواق المالية على أن الذكاء الاصطناعي سيقود الطلب على امتداد سلاسل التوريد من شركات تصنيع الرقائق إلى مراكز البيانات.

وتأثرت أسهم فطاع التكنولوجيا الأوروبي بهذه الأخبار فانخفضت 4.5%. ونزل سهم (إيه.إس.إم.إل) لصناعة معدات الرقائق 8.7%.

وتراجع سهم سيمنز للطاقة، التي توفر الأجهزة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، 17.7%. كما هبط سهم شنايدر إلكتريك 8.1%.

وستعلن بنوك مركزية في العالم قراراتها بشأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل لكن التركيز سيكون منصباً تحديداً على قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والبنك المركزي الأوروبي.

وستكون بيانات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو وألمانيا في الربع الأخير وبيانات التضخم في اقتصادات أوروبية كبرى من ضمن بيانات الأسبوع المقبل.

وزاد سهم رايان إير 2.1% بعد أن سجلت شركة الطيران منخفض التكلفة أرباحاً ربع سنوية أكبر من المتوقع.

وصعد سهم برتيش أميركان توباكو أو الشركة البريطانية الأميركية للتبغ 4% بعد أن تراجعت إدارة دونالد ترامب عن خططها لحظر سجائر المنثول.