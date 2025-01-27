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اقتصاد

تباين مؤشرات الأسهم الآسيوية بعد تراجع أسهم «وول ستريت» من أعلى مستوياتها

تباين مؤشرات الأسهم الآسيوية بعد تراجع أسهم «وول ستريت» من أعلى مستوياتها
27 يناير 2025 18:03

 
بانكوك (أ ب)

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تباينت مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الاثنين، في تداولات هزيلة بعدما تراجعت الأسهم الأميركية من أعلى مستوياتها التاريخية.
وتراجعت أسعار النفط وهبطت العقود الآجلة الأميركية، فيما تخلت الأسهم الصينية عن بعض مكاسبها المبكرة بعدما أظهر استطلاع للشركات الصناعية تراجع طلبيات التصدير إلى أدنى مستوى لها خلال خمسة أشهر.
وارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.9% ليصل إلى 20349.64 نقطة، كما ارتفع مؤشر شنغهاي المجمع بنسبة 0.1% ليصل إلى 3256.91 نقطة. وتراجع مؤشر نيكاي 225 القياسي الياباني بنسبة 0.6% ليصل إلى 39699.76 نقطة، مواصلا خسائره بعدما رفع البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة القياسية إلى 0.25%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2008.
وتراجع مؤشر «سيت» التايلندي بنسبة 0.2%. وأغلقت العديد من الأسواق الآسيوية الأخرى بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة. وتراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة «وول ستريت» الأميركية من أعلى مستوياتها التاريخية، مع نهاية تداولات الجمعة الماضي، لتختتم أسبوعاً ثانياً على التوالي من المكاسب.
وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداولات متراجعاً بواقع 140.82 نقطة، أو 0.3%، ليصل إلى 44424.25 نقطة.
وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 17.47 نقطة، أو 0.3%، ليصل إلى 6101.24 نقطة. وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 00.38 نقطة، أو 0.5%، ليصل إلى 19954.30 نقطة.
وفي سوق الطاقة، صباح اليوم الاثنين، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بواقع 47 سنتا ليصل إلى 74.13 دولارا للبرميل، كما تراجع سعر خام برينت، القياسي العالمي لأسعار النفط، بواقع 47 سنتاً ليصل إلى 77.08 دولاراً للبرميل.
وفي أسواق العملة، اليوم الاثنين، ارتفع الدولار مقابل الين الياباني، ليصل إلى 155.73 ين ياباني من 155.72 ين، فيما تراجع سعر اليورو إلى 1.0471 دولار من 1.0483 دولار.

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