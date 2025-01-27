«أبوظبي التجاري» يعتمد استراتيجية جديدة لمضاعفة أرباحه إلى 20 مليار درهم خلال خمس سنوات



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن بنك أبوظبي التجاري، عن اعتماد استراتيجية نمو طموحة بهدف تعزيز مساهمته الفاعلة في دعم مسيرة النمو الاقتصادي الشامل التي تشهدها دولة الإمارات بما يعزز حضور ومكانة الدولة كإحدى الوجهات الرئيسية لاستقطاب الاستثمارات العالمية، وذلك تزامناً مع مرور أربعين عاماً على تأسيس البنك، ما يتيح لمجموعة بنك أبوظبي التجاري الاستفادة من الفرص الواعدة لترسيخ حضوره وتوسيع نطاق أعماله بالارتكاز على خطته الاستراتيجية الجديدة ومواءمتها مع التوجهات والتطلعات الوطنية.

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: أحرز بنك أبوظبي التجاري تقدماً ثابتاً ونمواً واسع النطاق منذ عام 2020 في ضوء الرؤية الاستراتيجية لمجلس الإدارة. وسيواصل البنك سعيه لمواكبة تطلعات دولة الإمارات عبر توسيع عملياته بوتيرة مضطردة، وتحديد أهداف واضحة ومدروسة يلتزم بها لتحقيق أفضل قيمة لمساهميه، إذ يسعى البنك إلى مكافأة المستثمرين بزيادة النمو والدخل عبر تحقيق مجموعة محددة من الأهداف والتي تتضمن زيادة صافي الأرباح بمقدار الضعف لتصل إلى 20 مليار درهم في غضون السنوات الخمس القادمة، والحفاظ على معدل نمو سنوي بما يقارب 20%، وتحقيق نمو سنوي للأرباح الموزعة للمساهمين.

وأضاف: يسعى البنك إلى زيادة إجمالي توزيعات الأرباح المستهدفة خلال السنوات الخمس القادمة إلى نحو 25 مليار درهم، بزيادة بنسبة 50% مقارنة مع إجمالي الأرباح الموزعة خلال السنوات الخمس السابقة، وتحقيق نمو سنوي للعائد على حقوق المساهمين متجاوزاً نسبة 15% مع الحفاظ على مؤشرات مالية مستقرة وفق اللوائح التنظيمية، ورأسمال قوي يدعم خطط النمو المستقبلية.

ووصل إجمالي العوائد التراكمية لمساهمي بنك أبوظبي التجاري منذ عام 2020 إلى 75%. وخلال السنة المالية 2024، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.59 درهم للسهم الواحد، أي ما يشكل عائد توزيعات نقدية بنسبة 5.7% وفقاً لسعر إغلاق سهم بنك أبوظبي التجاري في 31 ديسمبر 2024.

وقال معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: أعرب مجلس الإدارة عن دعمه الكامل للاستراتيجية الطموحة التي أطلقها بنك أبوظبي التجاري، وثقته التامة بقدرة البنك على تنفيذها بنجاح، ولاسيما أن فريق الإدارة التنفيذية أثبت إمكاناته وقدراته المتميزة من خلال سجله الطويل والحافل بالنجاحات، إذ تمكّن في ضوء التوجيهات البناءة لمجلس الإدارة من تحقيق كافة أهداف الاستراتيجية السابقة قبل الموعد المحدد، ويواصل بنك أبوظبي التجاري المضي قدماً لتحقيق تطلعاته المستقبلية تماشياً مع مسيرة التحول الاقتصادي في الدولة ومواكبةً لما ستحمله المرحلة القادمة من تطورات. ويبقى هدفنا الأساسي في تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين ركيزة أساسية في الاستراتيجية الجديدة.

ويلعب بنك أبوظبي التجاري دوراً محورياً وشريكاً أساسياً من خلال المساهمة في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تطلعاتها المستقبلية الطموحة وتنفيذ خططها الواعدة الرامية إلى تحقيق نمو إضافي بواقع 335 مليار درهم عبر تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استقطاب استثمارات أجنبية تصل إلى 1.3 تريليون درهم بحلول 2031 فضلاً عن التزام الدولة بمضاعفة استثماراتها في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول 2030.



