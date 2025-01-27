«مجلس اقتصادية الشارقة» يستعرض فرص تعزيز الشراكات مع المستثمرين



الشارقة (الاتحاد)



نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة لقاء مع المستثمرين ورواد الأعمال، ضمن مبادرتها «مجلس اقتصادية الشارقة»، وذلك بمقر الدائرة الرئيسي، بمشاركة عددٍ من أصحاب الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف القطاعات.

وأكد حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن هذا اللقاء يناقش سبل التعاون المشترك بين الدائرة وممثلي الشركات من القطاع الخاص لتوفير أفضل الخدمات، وتزويدهم بالقوانين والتشريعات كافة الصادرة المرتبطة بأنشطتهم، وكذلك استقبال ملاحظاتهم التطويرية والعمل المستمر لتنمية عمل هذه الشركات، بما يعزز مكانة الشارقة على الخريطة الاقتصادية، وتنمية القطاعات كافة في الإمارة لتتوافق مع أعلى معايير الجودة، وفقاً لأرقى الممارسات العالمية، ودعماً للقطاعات الاقتصادية المختلفة واستدامتها.

وقال إن دائرة التنمية الاقتصادية تعمل على توفير مناخ مثالي للاستثمار واستمرارية الأعمال، بما يسهم في تشجيع الشركات على تطوير أعمالها وتيسير وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز بيئة الأعمال التنافسية فيها، وذلك لتحقيق جملة من الأهداف الرامية لتشجيع الاستثمار في الشارقة، مشيراً إلى استمرار الدائرة في تطوير خدماتها، بما يعزز جميع القطاعات الاقتصادية والعمل مع الجهات المحلية والاتحادية كافة، لتوفير وتطوير المزيد من الخدمات بغرض دعمها وضمان استدامتها.

من جانبهم، أشاد أصحاب الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال بمثل هذه اللقاءات، مؤكدين حرصهم على مواصلة دورهم الفعال في دفع العجلة الاقتصادية في الإمارة، ودعم جهود الحكومة الرامية إلى تفعيل دور القطاع الخاص ليكون شريكاً استراتيجياً في تحقيق التنمية الشاملة في الإمارة، كما ثمنوا الدعم الذي توليه الدائرة لمنشآت القطاع الخاص، وحرصها الدؤوب وجهودها الحثيثة في تعزيز دورهم، بما يُسهم في تطوير قطاعاتهم المتنوعة.