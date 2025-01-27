افتتاح «الحي الإماراتي» في مطار دبي لدعم رواد الأعمال



دبي (الاتحاد)



افتتح معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب، «الحي الإماراتي» في مطار دبي الدولي، والذي يهدف إلى تمكين رواد الأعمال الإماراتيين الشباب، وتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع أهداف الأجندة الوطنية للشباب 2031.

و«الحي الإماراتي» أحد المبادرات التي تطلقها المؤسسة الاتحادية للشباب بالشراكة مع مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد، لدعم رواد الأعمال الإماراتيين من الشباب الطموح، ما يتيح لهم فرصة الوصول إلى الموارد والإرشاد، واكتساب الخبرات والمهارات، لتسريع نمو أعمالهم، وتوسيع نطاقها وصولاً إلى الأسواق الدولية.

جاء ذلك بحضور معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وخالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، وجمال الحاي، نائب الرئيس في مطارات دبي، وعمر بن عدي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والبنية التحتية في مطارات دبي، ويوجين باري، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات دبي، وعدد من كبار من المسؤولين من كلا الجانبين.

وقال معالي الدكتور سلطان النيادي: إن رؤية القيادة الرشيدة تجاه الشباب وإشراكهم في مسيرة التنمية، يعدان من أهم الدوافع والأولويات الوطنية الرامية إلى إعداد جيل قادر على المساهمة الفاعلة في إحداث التغيير الإيجابي، وذلك من خلال استثمار الموارد وتسخير الأدوات المناسبة لتهيئة البيئة المثالية التي تحفزهم على الإبداع، وتمنحهم الفرصة للتميز في تحقيق الإنجازات، وهذا النهج يمثله «الحي الإماراتي» الذي يفتح أبواب العالم أمام الشباب ليكونوا جزءاً فاعلاً من بناء مستقبل الوطن، وتحقيق الرؤية الطموحة لدولة الإمارات على المستوى العالمي.

بدورها، قالت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال: تتمثل رؤية دولة الإمارات لمستقبل الاقتصاد الوطني بتمكين رواد الأعمال الشباب في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وتوفير الممكنات كافة لنجاح مشاريعهم الريادية، وإتاحة التشريعات والسياسات المرنة التي تسهم في خلق بيئة ريادة أعمال تنافسية وجاذبة لرواد الأعمال والمبتكرين، حيث يُسهم ذلك في زيادة حجم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالأسواق الإماراتية، ويدعم ترسيخ مكانة الإمارات وجهة رائدة لريادة الأعمال على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأوضحت معاليها أن مشروع «الحي الإماراتي» بمطار دبي الدولي يكتسب أهمية خاصة، كونه يأتي بالتزامن مع إطلاق مجلس «شباب الإمارات لريادة الأعمال»، وهو ما يؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بتطوير وتنمية ريادة الأعمال الشبابية اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وكذلك ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال لدى الأجيال الناشئة، وفي هذا الإطار نحن حريصون على مواصلة جهودنا الوطنية لجعل الإمارات موطن ريادة الأعمال بحلول العقد المقبل، بما يتماشى مع مستهدفات «الأجندة الوطنية لريادة الأعمال».

من جهته، قال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: تجسد هذه المبادرة الرائدة التزامنا الراسخ بتمكين رواد الأعمال الشباب، وتزويدهم بالأدوات اللازمة للوصول إلى الأسواق العالمية، وصقل مهاراتهم، بما يساهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار وريادة الأعمال.