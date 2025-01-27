«إيجل هيلز» تستثمر 5.5 مليار دولار في تطوير مشاريع بجورجيا

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة إيجل هيلز توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة جورجيا؛ بهدف إطلاق مشروعين تطويريين في مدينتي تبليسي وباتومي، بإجمالي استثمارات تتجاوز 5.5 مليار دولار.

ويمتد مشروع «كرتسانيسي بارك» في تبليسي على مساحة 590 هكتاراً، منها 170 هكتاراً مخصصة للحدائق والمساحات الخضراء، ويضم وحدات سكنية فاخرة، ومساحات تجارية، ومركزاً متطوراً للصحة، فيما يقع «غونيو مارينا» في باتومي، على الساحل والشاطئ النقي للبحر الأسود، ويمتد على مساحة 260 هكتاراً، ويضم وحدات سكنية فاخرة، وفنادق، ومساحات تجارية، وحدائق ومساحات خضراء واسعة.

وتهدف المشاريع إلى توفير آلاف فرص العمل، وتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، ودعم ازدهار قطاع العقارات، إلى جانب تطوير السياحة، مما سيجذب أعداداً وافرة من السياح سنوياً.

وتسعى المشاريع إلى تحويل المدينتين إلى وجهات حيوية، تتميز بنمط عيش مستدام، ومرافق متطورة بمعايير عالمية، مع تعزيز النمو الاقتصادي، وتنشيط الحركة السياحية.