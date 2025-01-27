«الاتحاد للطيران» تعزز خدماتها إلى ميلان

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «الاتحاد للطيران» توسعاً كبيراً في شبكتها إلى الوجهات الإيطالية مع إضافة رحلة يومية ثالثة إلى ميلان، بدءاً من 1 نوفمبر 2025، لتوفر الرحلات الجديدة خيارات أكثر ومرونة أكبر بين أبوظبي وعاصمة الأناقة الإيطالية، وذلك استجابة للطلب المتزايد على هذه الوجهة.

وأعلن آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والإيرادات في «الاتحاد للطيران»: «مع رحلاتنا الصباحية والمسائية من أبوظبي وأسعارنا ذات القيمة المذهلة، تقدم رحلاتنا اليومية الثلاثية إلى ميلان مواعيد رحلات مثالية للضيوف المسافرين في كلا الاتجاهين، ويمنح هذا الجدول المعزز المسافرين المزيد من الخيارات لاستكشاف أبوظبي والاتصال بشبكتنا العالمية المتنامية، مع تعزيز الروابط الحيوية بين مدينتين ديناميكيتين».

وستوفر الخدمة الثلاثية اليومية 12600 مقعد أسبوعياً بين أبوظبي وميلان، ما يمثل زيادة بنسبة 115% تقريباً في السعة على أساس سنوي، وقد تم تصميم جدول الرحلات بعناية لتوفير أقصى قدر من الراحة للمسافرين في رحلات العمل والترفيه.

وسيتم تشغيل هذه الرحلات على متن طائرات من طراز بوينج 777-300 وإيرباص A321LR من أسطول الاتحاد الحديث.