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«موانئ أبوظبي» تعقد «يوم أسواق رأس المال» 24 فبراير

«موانئ أبوظبي» تعقد «يوم أسواق رأس المال» 24 فبراير
28 يناير 2025 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، عن تنظيمها لأول مرة «يوم أسواق رأس المال» للمستثمرين المؤسسيين والمحللين الماليين والمصرفيين المؤسسيين والاستثماريين وغيرهم من المشاركين في سوق الأوراق المالية، في 24 فبراير 2025، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك لاستعراض ومناقشة أدائها المالي لعام 2024، واستراتيجية نموها المعزّزة للقيمة.
يقام الحدث على مدار يوم كامل، ويضم نخبة من كبار المسؤولين في المجموعة وقطاعات أعمالها، بالإضافة إلى عدد من الضيوف المتحدثين. 
وتشمل أجندة الحدث تنظيم زيارات ميدانية إلى أبرز مرافق وأصول المجموعة في أبوظبي وكيزاد وميناء خليفة.
وسجلت مجموعة موانئ أبوظبي نتائج مالية قياسية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث حققت إيرادات بلغت 12.73 مليار درهم (3.5 مليار دولار)، وأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 3.3 مليار درهم، وإجمالي صافي أرباح بلغ 1.3 مليار درهم.

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