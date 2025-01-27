%57 زيادة باستثمارات البنوك في الأسهم خلال 12 شهراً

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

كشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي عن تنامي اهتمام البنوك العاملة في الدولة بالاستثمار في الأسهم، حيث زادت بنسبة 57% على أساس سنوي لتبلغ في أكتوبر الماضي نحو 19 مليار درهم مقارنة بنحو 12.1 مليار درهم في أكتوبر 2023.

وأظهر تقرير المؤشرات المصرفية بدولة الإمارات لشهر أكتوبر الماضي، أن استثمارات البنوك في الأسهم زادت بنسبة 17.3% خلال الشهور العشرة الأولى من العام، حيث سجلت 16.2 مليار درهم في ديسمبر 2023، إلى 19 مليار درهم في أكتوبر الماضي، كما سجلت ارتفاعاً على أساس شهري بنسبة 9.8% حيث بلغت 17.3 مليار درهم في سبتمبر الماضي.

وتركزت استثمارات البنوك بشكل رئيس في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق والتي بلغت 335 مليار درهم لتشكل نسبة 46.8% من إجمالي استثمارات البنوك في أكتوبر الماضي، وتلتها الاستثمارات في سندات الدين بنسبة 42.9% (307.3 مليار درهم)، ثم الاستثمارات الأخرى بنسبة 7.63% (54.6 مليار درهم)، وأخيراً الاستثمارات في الأسهم بنسبة 2.65% من إجمالي استثمارات البنوك.

وأكدت بيانات «المركزي» ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات إلى أعلى مستوى في تاريخها، لتصل إلى 716.2 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2024 بارتفاع نسبته 19.2% على أساس سنوي، مقارنة مع 601 مليار درهم خلال أكتوبر 2023.

وارتفعت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 0.3% أو ما يعادل 1.8 مليار درهم مقارنة مع 714.4 مليار درهم خلال سبتمبر 2024، فيما ارتفعت بنسبة 12.8% خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2024.

وفيما يخص المؤشرات المصرفية، حسب نوعية المصارف «وطنية وأجنبية»، فقد أفادت بيانات «المركزي» بأن استثمارات البنوك الوطنية في الأسهم شهدت زيادة مطردة حيث سجلت 11.8 مليار درهم في أكتوبر 2023، وزادت إلى 15.9 مليار درهم في ديسمبر 2023، وصولاً إلى 18.7 مليار درهم في أكتوبر 2024، مبينة أن نسبة الزيادة في استثمارات البنوك الوطنية في الأسهم بلغت 10% على أساس شهري و17.6% خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضي، وبنسبة 58% على أساس سنوي.

وذكرت بيانات المصرف المركزي، الواردة في تقرير المؤشرات المصرفية للبنوك، بحسب الإمارة، أن استثمارات بنوك أبوظبي في الأسهم نمت بنسبة 110.3% على أساس سنوي من 6.8 مليار درهم في أكتوبر 2023، إلى 14.3 مليار درهم في أكتوبر الماضي، وفي المقابل تراجعت استثمارات البنوك التي يقع مقرها الرئيس في دبي، في الأسهم بنسبة 33.8% على أساس سنوي من 2.4 مليار درهم إلى 1.6 مليار درهم خلال فترة المقارنة، فيما زادت استثمارات البنوك التي يقع مقرها الرئيس في الإمارات الأخرى في الأسهم بنسبة 6.9% على أساس سنوي من 2.9 مليار درهم إلى 3.1 مليار درهم في أكتوبر الماضي.

ووفقاً لبيانات «المركزي»، فإن استثمارات البنوك في سندات الدين شهدت زيادة بنسبة 24.8% على أساس سنوي من 246.2 مليار درهم في أكتوبر 2023 إلى 307.3 مليار درهم في أكتوبر الماضي، في حين سجلت استثمارات البنوك في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق نمواً بنسبة 14.2% على أساس سنوي من 293.7 مليار درهم إلى 335.3 مليار درهم خلال فترة المقارنة، وتزامن ذلك مع زيادة استثمارات البنوك في استثمارات أخرى من 49 مليار درهم إلى 54.6 مليار درهم بنسبة نمو 11.4% على أساس سنوي.