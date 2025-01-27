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اقتصاد

«أبوظبي العالمي» يُطلق تطبيقه الهاتفي الشامل

«أبوظبي العالمي» يُطلق تطبيقه الهاتفي الشامل
27 يناير 2025 20:17


أبوظبي (الاتحاد)
أطلق أبوظبي العالمي (ADGM)، تطبيقه الهاتفي الشامل، والذي يضع تصوراً جديداً لطريقة تواصل وتفاعل الشركات والموظفين والمقيمين ضمن نطاق أبوظبي العالمي، حيث تم تصميم التطبيق لتعزيز وتسهيل التواصل وإتاحة الوصول إلى أدوات وخدمات حصرية، وذلك للارتقاء بالتجربة الشاملة لمجتمع أبوظبي العالمي ومنظومته الحيوية المزدهرة.
ويوفر التطبيق الهاتفي الجديد حلاً رقمياً متكاملاً للشركات والمهنيين العاملين في أبوظبي العالمي، مع إشعارات فورية حول أهم المستجدات التنظيمية، والمواعيد المرتبطة بالامتثال للمتطلبات التنظيمية وإشعارات تجديد التراخيص التجارية، فيما يوفر خاصية حصرية للمهنيين والمختصين تتيح التواصل فيما بينهم، وذلك لتعزيز التعاون، والاستفادة من فرص الأعمال داخل مجتمع أبوظبي العالمي.
أما بالنسبة للمقيمين والزوار، فيوفر التطبيق الكثير من المزايا لتعزيز جودة حياتهم اليومية، حيث يعرض الأنشطة الثقافية والعروض الحصرية، ويقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المصممة للارتقاء بتجربتهم، ضمن نطاق أبوظبي العالمي.
وقال سالم محمد الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة أبوظبي العالمي: انطلاقاً من مكانته مركزاً مالياً دولياً رائداً، يرسخ أبوظبي العالمي التزامه بدفع جهود الابتكار وتحقيق التميز التشغيلي، ويعد إطلاق التطبيق الهاتفي خطوة مهمة نحو تعزيز التواصل في منظومتنا المالية الشاملة، ما يعكس جهودنا الدؤوبة لإنشاء بيئة عمل تشاركية قائمة على أحدث التقنيات الرقمية لدعم النمو والتقدم عبر قطاعات العمل كافة في مجتمعنا.

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