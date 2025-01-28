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اقتصاد

النفط قرب أدنى مستوى في أسبوعين

أسعار النفط
28 يناير 2025 08:00

حومت أسعار النفط قرب أدنى مستوى في أسبوعين اليوم الثلاثاء بعد أن أدت بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين وتوقعات بارتفاع درجات الحرارة في أماكن أخرى لتراجع في توقعات الطلب.
وبحلول الساعة 0220 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 77.20 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 73.27 دولار.
وسجل خام برنت أمس الاثنين عند التسوية أدنى مستوياته منذ التاسع من يناير، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوياته منذ الثاني من يناير.

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المصدر: وكالات
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