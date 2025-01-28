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اقتصاد

الذهب يستقر وسط تركيز على اجتماع المركزي الأميركي

الذهب
28 يناير 2025 08:07

استقر الذهب اليوم الثلاثاء مع تركيز المستثمرين على اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2738.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0230 بتوقيت جرينتش. وانخفضت أسعار المعدن الأصفر بأكثر من واحد بالمئة أمس الاثنين.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2743.10 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 30.07 دولار للأوقية. وانخفض البلاديوم 0.4 بالمئة أيضا إلى 957 دولارا، كما نزل البلاتين 0.4 بالمئة إلى 943.35 دولار.

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المصدر: وكالات
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