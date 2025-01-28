6.1 مليار درهم أرباح «أبوظبي الإسلامي» خلال 2024 بنمو 16%

أبوظبي (الاتحاد)

حقق مصرف أبوظبي الإسلامي أداءً قياسياً خلال عام 2024 مع نمو صافي الأرباح (قبل الضريبة) بنسبة 26% على أساس سنوي يصل إلى 6.9 مليار درهم، مسجلاً بذلك عائداً قوياً على حقوق المساهمين وصل إلى 28%، فيما ارتفع صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 16% على أساس سنوي ليصل إلى 6.1 مليار درهم.

وأوصى مجلس إدارة المصرف بتوزيعات أرباح بواقع 83 فلساً للسهم الواحد، لتصل الى 3.03 مليار درهم أي ما يعادل 50% من صافي الأرباح.

ووصل صافي الأرباح قبل الضريبة خلال الربع الأخير من عام 2024 إلى 1.6 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 7% على أساس سنوي.

وسجلت إيرادات المصرف خلال عام 2024 تحسناً بنسبة 14% لتبلغ 10.6 مليار درهم مقارنة مع 9.3 مليار درهم في العام السابق، وذلك بفضل النمو القوي في كل من الدخل من مصادر التمويل والدخل من غير مصادر التمويل، مدفوعاً بالنمو المحقق في جميع قطاعات الأعمال والمنتجات واستمرار الأداء القوي للرسوم والعمولات.

ونما الدخل من مصادر التمويل بنسبة 7% على أساس سنوي ليبلغ 6.6 مليار درهم خلال عام 2024 مقارنة مع 6.1 مليار درهم في العام الماضي، مدفوعاً بقوة حجم الأعمال.

ووصل هامش صافي الربح إلى 4.35%. وسجل الدخل من غير مصادر التمويل نمواً بواقع 28% خلال عام 2024 ليبلغ 4.1 مليار درهم إماراتي مقارنة مع 3.2 مليار درهم إماراتي في العام السابق، ما يعكس الأداء القوي المستمر للإيرادات من الرسوم والعمولات والتي نمت بنسبة 12% من مبيعات مختلف المنتجات، بجانب نمو الدخل من الاستثمار بنسبة 39%. ويسهم الدخل من غير مصادر التمويل بنسبة 38% من الدخل التشغيلي مقارنة مع 34% في عام 2023، ما يعكس استمرار التركيز الاستراتيجي على تنويع الإيرادات.

التكاليف

وارتفعت النفقات التشغيلية في عام 2024 بنسبة 3% على أساس سنوي لتصل إلى 3.1 مليار درهم إماراتي، في ضوء استمرار الاستثمار في المواهب والمبادرات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة.

وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 3.4 نقطة مئوية لتصل إلى 29.6%، بالمقارنة مع 32.9% في عام 2023.



إنجازات قوية

وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي رئيس مجلس الإدارة: واصلنا تحقيق إنجازات قوية خلال عام 2024 من خلال التزامنا الراسخ بتقديم حلول مبتكرة تفوق توقعات متعاملينا، وسجلنا نتائج مالية قياسية جديدة، وأحرزنا تقدماً لافتاً في مسيرتنا للتحول الرقمي، كما سرّعنا وتيرة مبادرات الاستدامة مستفيدين من علامتنا التجارية الفريدة، وحققنا أداءً مالياً قوياً مع وصول صافي الأرباح قبل الضريبة إلى 6.9 مليار درهم إماراتي بنمو بنسبة 26% على أساس سنوي ونمو في الإيرادات وصل الى 14%، ما شكل شهادة على نجاح استراتيجية أعمالنا حيث واصل مصرف أبوظبي الإسلامي مضيه بخطوات ثابتة على مسار النمو المستقبلي.

وأضاف: يعكس العائد القياسي على حقوق المساهمين الذي وصل الى نسبة 28% قوة الاقتصاد المحلي ومرونته واستقراره، إلى جانب تركيزنا على تنفيذ المبادرات المبتكرة لتسريع عملية النمو، مواكبةً للمشهد الاقتصادي المزدهر في دولة الإمارات، الأمر الذي أتاح لنا الاستفادة من فرص النمو وتقديم قيمة استثنائية لمساهمينا.

وقال محمد عبدالباري الرئيس التتنفيذي للمجموعة: حقق المصرف أداءً مالياً قوياً، مع تسجيل نتائج قياسية في صافي الأرباح والعائد على حقوق المساهمين، ما يعكس مكانة مصرف أبوظبي الإسلامي الفريدة في السوق، ونهجه القائم على رضا المتعاملين، إلى جانب ميزانيته العمومية القوية والإدارة المنضبطة والحكيمة للمخاطر، مما رسخ سمعتنا كشريكا مفضل لمتعاملينا والمجتمع عموماً».



إجمالي الأصول

ووصل إجمالي الأصول إلى 226 مليار درهم في 31 ديسمبر 2024، بزيادة بنسبة 17% منذ 31 ديسمبر 2023، مدفوعاً بشكل رئيس بنمو صافي التمويل ونمو محفظة الاستثمار. ونمت الميزانية العمومية بمقدار 100 مليار درهم بداية من عام 2020 وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 15%.

وارتفع إجمالي تمويل المتعاملين بنسبة 22% على أساس سنوي ليصل إلى147 مليار درهم مدفوعاً بنمو محافظ تمويل الأفراد وتمويل الشركات وتحديداً الجهات الحكومية وهيئات القطاع العام، الأمر الذي يعكس قدرة المصرف على زيادة حصته السوقية في مختلف القطاعات.

ونمت محفظة الاستثمار الخاصة بالمصرف بنسبة 20% على أساس سنوي لتبلغ 29.3 مليار درهم.

ووصلت قيمة ودائع المتعاملين إلى 183 مليار درهم بتاريخ 31 ديسمبر 2024، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 16% مقارنة مع 31 ديسمبر 2023، مع نمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 9% لتبلغ 111 مليار درهم إماراتي، بما يشكل نحو 61% من إجمالي ودائع المتعاملين.

وبلغت قيمة تمويل الأصول غير المنتجة 5.9 مليار درهم في 31 ديسمبر 2024، بالمقارنة مع 7.3 مليار درهم خلال العام الماضي. وتحسنت نسبة تمويل الأصول غير المنتجة لتصل إلى 4.0% بالمقارنة مع 6.1% في 31 ديسمبر 2023 وتحسنت تغطية الأصول غير المنتجة (بما فيها الضمانات) بواقع 17.9 نقطة مئوية لتبلغ 157.4%.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 28.3 مليار درهم إماراتي مقارنة مع 26.2 مليار درهم إماراتي للعام الماضي.

وحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مستويات سليمة من السيولة مع تسجيل تحسن في معدل الأموال المستقرة بلغ 81.0% بالمقارنة مع 76.0 % في 31 ديسمبر 2023، بينما ارتفعت نسبة الأصول السائلة المؤهلة إلى17.8% في 31 ديسمبر 2024 مقارنة مع 21.0% في 31 ديسمبر 2023.

وواصل المصرف تعزيز مركزه الراسخ لرأس المال، حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين العاديين 12.07% بالمقارنة مع 12.23% في 31 ديسمبر 2023، بفضل تحقيق إيرادات قوية ومبادرات التحسين المستمرة. وبلغ معدل كفاية رأس المال16.21% في 31 ديسمبر 2024، ليتجاوز المتطلبات التنظيمية المحددة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.