«غرفة الشارقة» تطلق مبادرة «بصمة الأعمال»



الشارقة (الاتحاد)

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن إطلاق مبادرة بصمة الأعمال، وذلك خلال فعاليات معرض الشارقة العقاري «ايكرس» الذي نظمته غرفة الشارقة، بالتعاون مع دائرة التسجيل العقاري، في مركز إكسبو الشارقة، خلال الفترة من 22 حتى 25 يناير الجاري، وتهدف المبادرة التي تتمثل بسلسلة بودكاست إلى تسليط الضوء على أهمية إمارة الشارقة كوجهة استراتيجية رائدة لإدارة الأعمال والاستثمار في المنطقة.

ويستضيف البودكاست، الذي سيتم نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي لغرفة الشارقة، عدداً من ممثلي الشركات ورواد الأعمال المحليين والدوليين، الذين يشاركون تجاربهم الناجحة في إمارة الشارقة، حيث يناقش مجموعة من القضايا الاقتصادية، من ضمنها سبل استفادة الشركات من بيئة الأعمال النموذجية التي توفرها الشارقة، بما في ذلك فرص الاستثمار النوعية والتسهيلات الحكومية، إلى جانب الجهود التي تبذلها غرفة الشارقة في دعم قطاع الأعمال في الإمارة، وتطوير المبادرات التي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتناولت أولى حلقات البودكاست التي تم بثها خلال فعاليات معرض «ايكرس» وشهدت استضافة خليفة بن حارب المهيري، مدير عام شركة «الراسخون للعقارات»، موضوع «المستقبل العقاري في إمارة الشارقة.

وأكدت الدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مديرة إدارة العلاقات الدولية في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن غرفة الشارقة تولي أهمية كبيرة للابتكار في تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال وممثلي القطاع الخاص، وتعريف الشركات والمستثمرين بالفرص الاستراتيجية التي توفرها الإمارة، مشيرة إلى أن مبادرة «بصمة الأعمال» تشكل منصة حوارية تهدف إلى تسليط الضوء على مقومات البيئة الاستثمارية الجاذبة في إمارة الشارقة واقتصادها المتنوع، والفرص والمزايا الاستثمارية التي توفرها للشركات ورجال الأعمال في عدد من القطاعات الاستراتيجية، وذلك في إطار استراتيجية غرفة الشارقة الرامية إلى الترويج للإمارة كوجهة رائدة للاستثمار والأعمال في المنطقة والعالم.

