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«موانئ أبوظبي» تحصد جائزتي «جرين ورلد» و«جرين أبل» للبيئة

«موانئ أبوظبي» تحصد جائزتي «جرين ورلد» و«جرين أبل» للبيئة
28 يناير 2025 20:02

 

أبوظبي (الاتحاد)
حصدت مجموعة موانئ أبوظبي، جائزتين دوليتين ضمن جوائز «جرين ورلد»، و«جرين أبل» للبيئة لعام 2024، تقديراً لجهودها المتواصلة تجاه تعزيز الاستدامة في القطاع البحري والخدمات اللوجستية.
وتعد جوائز «جرين ورلد» الفئة العليا من جوائز «جرين أبل»، والتي تقدمها منظمة «ذا جرين» البريطانية منذ عام 1994، تقديراً لأصحاب أفضل الممارسات البيئية على مستوى العالم. ويتنافس على نيل هذه الجوائز العديد من المؤسسات الحكومية والوزارات والهيئات والشركات والمنظمات والمؤسسات المجتمعية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وفازت مجموعة موانئ أبوظبي بجائزة «جرين ورلد» للبيئة لعام 2024 (الفئة الفضية) عن مشروع «النقل والتوزيع: الالتزام المجتمعي»، إضافة إلى جائزة «جرين أبل» (الفئة البرونزية) عن مشروع «التنمية المستدامة: الحد من الانبعاثات الكربونية»، وذلك تقديراً لأنشطتها ومشاريعها البيئية ذات الصلة.
وتعكس هذه الجوائز تقدير منظمة «ذا جرين» للجهود الحثيثة التي تبذلها مجموعة موانئ أبوظبي، والتزامها بالاستدامة، ودورها الرائد في تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة في قطاعي النقل البحري والخدمات اللوجستية.
وقال الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية، والرئيس التنفيذي للاستدامة، مجموعة موانئ أبوظبي: يأتي حصولنا على جائزتي «جرين ورلد»، و«جرين أبل» للبيئة، تقديراً لالتزام مجموعة موانئ أبوظبي الراسخ بالاستدامة البيئية، وتؤكد هذه الجوائز على جهودنا في تبني ممارسات مبتكرة وصديقة للبيئة في قطاعي النقل البحري والخدمات اللوجستية. وإننا إذ نثمن الاحتفاء بإنجازاتنا عبر هذه الجوائز، فإننا نتطلع من خلالها إلى مواصلة مسيرتنا نحو بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
ويسلط هذا التكريم الضوء على المبادرات المبتكرة للمجموعة، وتفانيها في الحد من تأثيرها البيئي، ومساهماتها في الجهود العالمية لحماية كوكب الأرض. 
وفي عام 2023، خفضت مجموعة موانئ أبوظبي كثافة انبعاثات غازات الدفيئة وكثافة الكهرباء في عمليات مناولة الحاويات بنسبة 2% و7% على التوالي مقارنة بمستويات عام 2022، وذلك من خلال زيادة الكفاءة واستخدام الطاقة الشمسية، حتى مع ارتفاع إنتاجية الحاويات بنسبة 13% على أساس سنوي.

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