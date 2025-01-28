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اقتصاد

%28 نمو عدد المسافرين عبر مطار رأس الخيمة للعام 2024

مطار رأس الخيمة
29 يناير 2025 01:04

رأس الخيمة (وام)

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استقبل مطار رأس الخيمة عدداً قياسياً من المسافرين بلغ 661.765 مسافراً في عام 2024، بزيادة قدرها 28% مقارنة بعام 2023، وبمعدل يقارب ضعف عدد المسافرين مقارنة بعام 2022. وأكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، أن دولة الإمارات حققت مستهدفات وتحولات عالمية بالأخص في قطاع النقل الجوي بفضل رؤية قيادة الدولة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مما ساهم في تربع الدولة على قائمة أكثر الوجهات الجوية إشغالاً بحركة السفر والطيران وعبور البضائع والركاب عالمياً.
جاء ذلك خلال إعلان دائرة الطيران المدني برأس الخيمة عن تحقيقها وعبر مطار رأس الخيمة الدولي زيادة ملحوظة في عملياته خلال العام 2024.
وكشف تقرير حركة مطار رأس الخيمة عن مسار نمو إيجابي، مما يبرز الدور المتزايد للمطار كمحور رئيسي في مجالي السفر الجوي واللوجستي في المنطقة.
وسجل عدد المسافرين المغادرين ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 39% عن العام الماضي، ليصل إجمالي عدد المسافرين المغادرين إلى 293.815 مسافراً.
وشهدت عمليات الشحن في مطار رأس الخيمة زيادة استثنائية بلغت نحو 97% في عام 2024، حيث تم معالجة 6.652 طناً من الشحنات.
وتعكس هذه الزيادة، التي تجاوزت التوقعات لعام 2024 بنسبة 190%، أهمية المطار المتزايدة في سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما مع توسع عمليات التجارة الإلكترونية واللوجستيات.
وساهمت قدرات المطار المحسّنة في مجال الشحن، بما في ذلك إضافة عمليات الشحن لشركة «فلاي فاياو»، في تحقيق ومراكمة القيمة المضافة لعمليات المطار.
وأضاف الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي: أن مطار رأس الخيمة الدولي شهد زيادة قوية في حركة الطائرات بنسبة 21.3%، مع تسجيل 7.440 رحلة في عام 2024.

مطار رأس الخيمة
مطار رأس الخيمة الدولي
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