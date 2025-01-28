شراكة بين «سياحة 365» و«بنك لِف» الرقمي للارتقاء بتجارب السفر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «سياحة 365»، إحدى شركات مجموعة أدنيك، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «بنك لِف» الرقمي، التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، وذلك بهدف الارتقاء بتجارب السفر والترفيه للعملاء في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وقع الاتفاقية جوزيب أنطون جراسيس، الرئيس التنفيذي لشركة «سياحة 365»، وبيدرو سوسا كاردوسو، الرئيس التنفيذي الرقمي في قسم الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سياحة 365» إن الشراكة الاستراتيجية مع بنك لِف تتماشى مع رؤية الشركة الرامية إلى تقديم تجارب سفر وترفيه متميزة.

وأضاف: إننا نهدف من خلال الجمع بين نقاط القوة لدى الطرفين إلى تقديم خدمات قيّمة ومتميزة يستفيد منها عملاؤنا.

من جانبه، قال بيدرو سوسا كاردوسو: إن تطبيق لِف سيضم عروض السفر التي تقدمها «سياحة 365»، بما يتيح الترويج المتبادل السلس وإثراء تجربة العملاء كما ستتيح الاتفاقية لعملاء لِف الوصول إلى صفقات السفر والترفيه الحصرية عبر عروض «سياحة 365»، بما يضيف المزيد من القيمة والحوافز لاختيار خدماتهم، وستروج الحملات التسويقية المشتركة لاستخدام بطاقات لِف الائتمانية.