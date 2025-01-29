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اقتصاد

استقرار الذهب مع ترقب المستثمرين لقرار المركزي الأميركي

الذهب
29 يناير 2025 08:09

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء إذ حفزت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية الطلب على الملاذ الآمن، في حين تحول التركيز إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المقرر أن ينتهي في وقت لاحق من اليوم.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2765.35 دولار للأوقية بحلول الساعة 0108 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2772.10 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 30.43 دولار للأوقية. وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 952 دولاراً، كما نزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 940.10 دولار.

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المصدر: وكالات
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