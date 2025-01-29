الخميس 30 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

2.8 مليار درهم أرباح الإمارات الإسلامي بنمو 32%

2.8 مليار درهم أرباح الإمارات الإسلامي بنمو 32%
29 يناير 2025 13:22

 
دبي (الاتحاد)
ارتفع صافي أرباح مصرف الإمارات الإسلامي خلال العام 2024، إلى مستوى قياسي بلغ 2.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 32%، فيما بلغت الأرباح قبل الضريبة 3.1 مليار درهم بزيادة 46% مقارنة بالعام السابق.
ووفقاً للنتائج المالية للمصرف ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 13% ليصل إلى 5.4 مليار درهم، ونمت الموجودات بنسبة 27% لتصل إلى 111 مليار درهم، فيما ارتفعت التمويلات المقدمة للمتعاملين بشكل ملفت بنسبة 31%، لتصل إلى 71 مليار درهم، كما ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة ممتازة بلغت 25% لتصل إلى 77 مليار درهم في عام 2024.

وعكست النتائج المالية للسنة المالية 2024، قوة الأداء التشغيلي للمصرف نتيجة ارتفاع الدخل الممول وغير الممول، مع انخفاض التكاليف بنسبة 7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وانخفضت مخصّصات انخفاض القيمة بنسبة 28% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بسبب تحسن جودة الائتمان، فيما سجلت الأرباح التشغيلية نمواً بنسبة 24% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق
وقال فريد الملا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: "فاق الإمارات الإسلامي كل التوقعات في عام 2024، حيث حققنا أعلى أرباح على الإطلاق، ويرجع هذا النجاح إلى النمو القوي في كل من الدخل الممول وغير الممول، مما أدى إلى تحقيق صافي هامش ربح جيد مع انخفاض تكلفة المخاطر. وبفضل قاعدة رأس المال والسيولة القوية للغاية، لا نزال مجهزين جيداً لتعزيز ثقة المتعاملين والاستفادة من الفرص التي يحققها اقتصادنا المزدهر، حيث نتطلع إلى الحفاظ على زخمنا الإيجابي في عام 2025.

مصرف الإمارات الإسلامي
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
28 يناير 2025
«المواي تاي» رحلة على ضفاف شاطئ الراحة بمشاركة 842 مقاتلاً
الرياضة
«المواي تاي» رحلة على ضفاف شاطئ الراحة بمشاركة 842 مقاتلاً
اليوم 14:30
علم الإمارات
علوم الدار
الإمارات تسلم تقريرها الدوري للجنة القضاء على التمييز العنصري
اليوم 14:27
جوارديولا يتحدث عن «شرارة» عودة مانشستر سيتي!
الرياضة
جوارديولا يتحدث عن «شرارة» عودة مانشستر سيتي!
اليوم 14:01
سلطان القاسمي
علوم الدار
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة
اليوم 14:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©