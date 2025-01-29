2.8 مليار درهم أرباح الإمارات الإسلامي بنمو 32%



دبي (الاتحاد)

ارتفع صافي أرباح مصرف الإمارات الإسلامي خلال العام 2024، إلى مستوى قياسي بلغ 2.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 32%، فيما بلغت الأرباح قبل الضريبة 3.1 مليار درهم بزيادة 46% مقارنة بالعام السابق.

ووفقاً للنتائج المالية للمصرف ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 13% ليصل إلى 5.4 مليار درهم، ونمت الموجودات بنسبة 27% لتصل إلى 111 مليار درهم، فيما ارتفعت التمويلات المقدمة للمتعاملين بشكل ملفت بنسبة 31%، لتصل إلى 71 مليار درهم، كما ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة ممتازة بلغت 25% لتصل إلى 77 مليار درهم في عام 2024.

وعكست النتائج المالية للسنة المالية 2024، قوة الأداء التشغيلي للمصرف نتيجة ارتفاع الدخل الممول وغير الممول، مع انخفاض التكاليف بنسبة 7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وانخفضت مخصّصات انخفاض القيمة بنسبة 28% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بسبب تحسن جودة الائتمان، فيما سجلت الأرباح التشغيلية نمواً بنسبة 24% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق

وقال فريد الملا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: "فاق الإمارات الإسلامي كل التوقعات في عام 2024، حيث حققنا أعلى أرباح على الإطلاق، ويرجع هذا النجاح إلى النمو القوي في كل من الدخل الممول وغير الممول، مما أدى إلى تحقيق صافي هامش ربح جيد مع انخفاض تكلفة المخاطر. وبفضل قاعدة رأس المال والسيولة القوية للغاية، لا نزال مجهزين جيداً لتعزيز ثقة المتعاملين والاستفادة من الفرص التي يحققها اقتصادنا المزدهر، حيث نتطلع إلى الحفاظ على زخمنا الإيجابي في عام 2025.