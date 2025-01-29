«ألفا ظبي» تستحوذ على حصة 73.7% في «الوطنية للسياحة والفنادق»



أبوظبي (الاتحاد)

استحوذت شركة ألفا ظبي القابضة «ألفا ظبي» على حصة استراتيجية مسيطرة تبلغ 73.73% في المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق، بعد بيع أصول من ألفا ظبي للضيافة القابضة، و«موربان إينيرجي ليمتد» إلى المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق مقابل الأسهم.

وتعزز هذه الصفقة مكانة كل من المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق، واستثمارات ألفا ظبي القابضة في قطاع الضيافة الفاخرة على المستويين المحلي والدولي، إذ تشمل نقل أربعة أصول فندقية رئيسة، بما في ذلك «منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات» الفاخر، و«منتجع وسبا الوثبة»، وهو منتجع صحراوي، وناد صحي من «لاكشري كوليكشن»، أبوظبي، و«منتجع شيفال بلان راندلي» الفائق الفخامة في جزر المالديف، و«منتجع شيفال بلان سيشيل» الذي تم افتتاحه مؤخراً.

وتسعى ألفا ظبي القابضة، من خلال دمج أعمالها الفندقية تحت مظلة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق عبر نقل «ألفا ظبي للضيافة القابضة»، و«موربان بي في آي»، و«القابضة إنكوربوريشن»، و«هيل فيو ريزورتس» إلى تعزيز التزامها بالنمو والتنوع.

وسيسهم هذا النقل للأصول في إثراء محفظة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق لتشمل ثماني منشآت فندقية تضم نحو 1500 غرفة، ما يعزز عروض الضيافة التي تقدمها بشكل كبير.

وقال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: تأتي هذه الصفقة تأكيداً على التزام الشركة بتحقيق فوائد قيّمة في قطاعات ذات إمكانات عالية وعائدات مجدية، مثل السياحة الفاخرة، من خلال حضور قوي في السوق الإماراتي، إلى جانب توسيع وجودها، وتأثيرها في سوق الضيافة العالمية، وتنسجم هذه الخطوة مع استراتيجية الشركة طويلة المدى، والمتمثلة في دفع عجلة النمو الفاعل والمستدام.

وستنضم الوجهات الإضافية إلى الفنادق التابعة للمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق، والتي تشمل«فندق إنتركونتيننتال أبوظبي»، و«فندق إنتركونتيننتال ريزيدنس أبوظبي»، بالإضافة إلى«منتجع دانات العين»، و«منتجع دانات جبل الظنة»، و«فندق شاطئ الظفرة»، كما تقدم المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق خدمات مساندة تشمل توفير الطعام وتجارة التجزئة والنقل.

من جانبه، قال هاني فرج، الرئيس التنفيذي في المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق: «إن دمج هذه الأصول المهمة في محفظة المؤسسة يشكل فصلاً جديداً من مسيرة الشركة، ويعزز مكانتها في صدارة قطاع الضيافة الفاخرة على الصعيد العالمي، من خلال بناء محفظة تنافسية عالمياً».