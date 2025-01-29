1.28 مليار درهم إيرادات «الصير مارين» في 2024

أبوظبي (الاتحاد)

حققت شركة الصير مارين للمعدات والتوريدات البحرية، التابعة للشركة العالمية القابضة، زيادة في إيراداتها الإجمالية بنسبة 4%، لتصل إلى 1.28 مليار درهم مدفوعة بالتنوع في أنشطتها التجارية عبر قطاعات رئيسة، شملت تشغيل أربع ناقلات نفط وكيماويات جديدة في قطاع الشحن التجاري، وارتفاع الطلب على خدمات إدارة اليخوت، إضافة إلى توقيع عقود جديدة للصيانة والدعم الفني في قطاع الابتكار والدفاع والتكنولوجيا.

ووفقا للنتائج المالية لعام 2024، التي أعلنتها الشركة، فقد ارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة 6.2%، لتصل إلى 153 مليون درهم، مدفوعة بكفاءة العمليات والإجراءات التشغيلية، بينما بلغت قيمة الأصول الإجمالية للشركة نحو 8.4 مليار درهم.

وقال غاي نيفينز، الرئيس التنفيذي للشركة، إنها ركزت خلال العام 2024، على تعزيز قدراتها التشغيلية، وترسيخ مكانتها باعتبارها قوة بحرية تتمتع بشمولية خدماتها، حيث تم توسيع أسطول الشركة وتعزيزه بناقلات متطورة ومتوافقة مع احتياجات المستقبل، إضافة إلى تعزيز إمكاناتها في قطاع بناء السفن من خلال مشروع «ديون»، المشترك مع شركة دامن إنترناشيونال، ليشمل بناء السفن الحربية والتجارية، إضافة إلى تطوير حلول للقوارب البحرية غير المأهولة، ومرافق الطباعة ثلاثية الأبعاد الأكبر من نوعها في العالم.

وأعلنت الصير مارين في أكتوبر 2024 عن تعاونها مع «بوكوم للتأجير التمويلي»، التابعة لبنك الاتصالات الصيني، من خلال صفقة بقيمة 293.8 مليون درهم (80 مليون دولار أميركي)، لتمويل تسليم ناقلتي نفط وكيماويات، وقبل نهاية العام تم توسيع الشراكة بصفقة مماثلة لتمويل ناقلتين إضافيتين، ما رفع إجمالي استثمارات شركة «بوكوم للتأجير التمويلي» مع الصير مارين إلى 586.8 مليون درهم (160 مليون دولار).