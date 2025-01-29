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اقتصاد

27.5% نمو الرخص التجارية الجديدة برأس الخيمة في 2024

27.5% نمو الرخص التجارية الجديدة برأس الخيمة في 2024
29 يناير 2025 19:24

 

رأس الخيمة (الاتحاد)
أظهر تقرير لدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، حول نتائج النشاط التجاري في الإمارة لعام 2024، زيادة في الرخص الجديدة بنسبة 27.5%؛ إذ بلغت نسبة نمو الرخص الصناعية 36.8%، والتجارية نحو 28.6%، والمهنية 25.7%.
كما تضاعف حجم إجمالي رأس مال الرخص الجديدة، ليصل إلى 1.1 مليار درهم مقابل 715.1 مليون درهم العام السابق، بنسبة زيادة 55.3%، وسجل رأس مال الرخص التجارية الجديدة نمواً بنسبة 66.1%، والرخص المهنية بنسبة 18%، فيما تضاعف حجم رأس مال الرخص الصناعية بنسبة نمو بلغت 123%. 
وعلى النطاق الجغرافي، كانت النسبة الأعلى للرخص الجديدة في منطقة النخيل، بإجمالي 205 رخص، تليها منطقة القصيدات، ثم الظيت، ثم جلفار. 
وبين التقرير أن عام 2024 سجل أعلى عدد رخص جديدة خلال آخر عشر سنوات بإجمالي 2265، ليرتفع إجمالي الرخص السارية التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية إلى 20 ألفاً و819 رخصة، بإجمالي حجم رأس مال مسجل يبلغ 9.7 مليار درهم مقابل 8.05 مليار درهم في نهاية العام السابق، بمعدل نمو سنوي 20%. 
وقالت أمينة قحطان، مديرة إدارة الشؤون التجارية بالدائرة، إن إمارة رأس الخيمة تشهد زيادةً ملحوظةً في الحركة الاقتصادية والتجارية، مقارنة بما تحقق في الإمارة من طفرة على صعيد البنية التحتية والمشاريع السياحية، ما أثر إيجاباً على زيادة النمو التجاري المستمر.

دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة
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