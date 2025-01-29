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اقتصاد

«غرف الإمارات» يعتمد خطة لدعم الاستثمار في القطاع الخاص

«غرف الإمارات» يعتمد خطة لدعم الاستثمار في القطاع الخاص
29 يناير 2025 19:28

 
أبوظبي (الاتحاد)
أقر مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات، خطة عمل لدعم انفتاح القطاع الخاص الإماراتي أمام الاستثمارات الخارجية، لاسيما بالنسبة لدول العالم، التي وقّعت الإمارات اتفاقيات اقتصادية شاملة معها، تتضمن تنظيم أنشطة وفعاليات بالتعاون مع الغرف التجارية بالدولة، وعدد من الجهات الاتحادية والمحلية.
جاء ذلك خلال الاجتماع 108 لعام 2025، لمجلس إدارة غرف الإمارات، الذي عُقد أمس، بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي برئاسة معالي أحمد جاسم الزعابي رئيس المجلس، رئيس غرفة أبوظبي، وبحضور عبدالله سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد الغرف، رئيس غرفة الشارقة، ورؤوساء الغرف وأعضاء مجلس الإدارة، وحميد محمد بن سالم، الأمين العام للاتحاد.
وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات والمسائل الداخلية لا سيما المرتبطة بالعلاقات التجارية الخارجية، ومدى انعكاساتها على قطاع الأعمال بدولة الإمارات.
واطلع المجلس على التقرير السنوي لعام 2024، وأقر ما جاء فيه من أعمال وإنجازات في ضوء الأهداف والمحاور، التي ترتكز على الارتقاء بجودة الأداء المؤسسي والترويج لمقومات الاستثمار وفرصه المتاحة داخل الدولة وخارجها من خلال منتديات الأعمال ومجالس الأعمال المشتركة والبعثات التجارية.

الغرف الإماراتية
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