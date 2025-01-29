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اقتصاد

160 عارضاً و500 علامة تجارية عالمية بمعرض «جواهر الإمارات»

160 عارضاً و500 علامة تجارية عالمية بمعرض «جواهر الإمارات»
29 يناير 2025 19:32


الشارقة (الاتحاد)

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افتتح الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، فعاليات النسخة السادسة من «معرض جواهر الإمارات 2025» الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة حتى 2 فبراير، بمشاركة 160 عارضاً وأكثر من 500 علامة تجارية، تشمل أشهر العلامات المحلية والعالمية في الألماس والذهب والفضة والأحجار الكريمة واللؤلؤ والساعات، إلى جانب نخبة من رواد تصميم المجوهرات والمشغولات الذهبية الإماراتيين.
وتجول الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي، في أروقة المعرض، حيث اطلع على أحدث المجموعات والابتكارات في مجال المجوهرات والتصاميم التي تعرضها الشركات المحلية والعالمية المشاركة، كما تفقد منصة «صاغة الإمارات»، ومنصة معرض لآلئ الشارقة، والتقى عدداً من المصممين والمصممات الإماراتيين، الذين قدموا شرحاً مفصلاً عن أبرز إبداعاتهم من المشغولات الذهبية، وقطع اللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة التي تمزج بين الابتكار الحديث والطابع التراثي الإماراتي العريق.
رافق الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، خلال الجولة، عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، ووليد عبدالرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس غرفة الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة وإكسبو الشارقة، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، وسيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، ومحمد مير عبدالرحمن السراح، مدير الموانئ والجمارك، بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وممثلو كبريات الشركات والعلامات التجارية المشاركة في الحدث.
وأشار عبدالله سلطان العويس إلى أن دعم غرفة الشارقة للمعرض يأتي في إطار رؤيتها الاستراتيجية لتعزيز القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة، ومنها قطاع الذهب والمجوهرات الذي يعد أحد أهم القطاعات الواعدة، وتكتسب المعارض والأحداث التجارية المرتبطة به مكانتها من كونها توفر فرصة لعقد الصفقات التجارية المثمرة والتواصل، وبناء الشراكات بين مختلف الأطراف المعنية في هذا القطاع.
إلى ذلك، أكد سيف محمد المدفع أن تنظيم المعرض يواكب ما يشهده سوق الذهب والمجوهرات في الشارقة ودولة الإمارات من نمو مستمر بفعل تزايد وعي المستهلكين بالعلامات التجارية للمجوهرات، وحرصهم على اقتناء أحدث المشغولات الذهبية وتصاميم المجوهرات.

إكسبو الشارقة
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