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اقتصاد

شراكة بين «دبي التجاري» و«دبي للمهرجانات والتجزئة»

شراكة بين «دبي التجاري» و«دبي للمهرجانات والتجزئة»
29 يناير 2025 19:33


دبي (الاتحاد)
أعلن بنك دبي التجاري، عن توقيع شراكة استراتيجية متعددة السنوات مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.
وتهدف الشراكة إلى تقديم مزايا حصرية لعملاء البنك، وتعزيز الروابط المجتمعية من خلال مجموعة من المهرجانات والفعاليات المتميزة التي تشكل جزءاً رئيساً من التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي.
وتعكس هذه الشراكة التزام بنك دبي التجاري بدعم طموحات عملائه والمجتمع الأوسع، حيث ستتيح المشاركة في مجموعة واسعة من الفعاليات التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بما في ذلك مهرجان دبي للتسوق، ورأس السنة الصينية، ورمضان في دبي، والعيد في دبي، والتخفيضات الإلكترونية الكبرى، و3 أيام من التخفيضات الكبرى، ومهرجان دبي للمأكولات، ومفاجآت صيف دبي، وموسم العودة إلى المدارس، ومهرجان دبي للمفروشات، ومهرجان الأضواء «ديوالي»، وتحدي دبي للياقة، والعديد من الفعاليات الأخرى.
وقع الاتفاقية كل من أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وخالد الحمادي، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي التجاري.
مزايا فريدة للعملاء وتجارب مميزة للمجتمع
من خلال هذه الشراكة، سيقدم بنك دبي التجاري مزايا فريدة تهدف إلى الارتقاء بتجربة عملائه وتحسين جودة حياتهم، والمساهمة في تعزيز روح المجتمع.
وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: عد هذه الشراكة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة فرصة استثنائية لإثراء حياة عملائنا وتعزيز رفاهية المجتمع الذي نعيش فيه. من خلال شراكتنا هذه لتقديم مزايا حصرية وتجارب فريدة خلال أبرز الفعاليات والمهرجانات في دبي، نجدد التزامنا الراسخ بدعم طموحات عملائنا وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع.
وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: تمثل شراكتنا الاستراتيجية مع بنك دبي التجاري نقطة تحول بارزة في مسيرتنا نحو تقديم تجارب استثنائية للمقيمين والزوار، ضمن تقويمنا الغني بالمهرجانات والفعاليات المميزة، وبموجب هذه الشراكة فإننا نسعى معاً لتعزيز قطاع التجزئة، وتحقيق نمو مستدام، ودفع عجلة السياحة بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33، لترسيخ مكانة الإمارة كأفضل مدينة في العالم للعيش، والزيارة، والعمل.

بنك دبي التجاري
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